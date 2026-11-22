Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

O BVB impressiona pela solidez defensiva e evita tropeços que antes pareciam inevitáveis. Mas o pragmatismo do time de Dortmund também o deixa no limite.

"Quase não concedemos chances lá atrás, fomos muito sólidos. Essa é uma qualidade nossa, temos a melhor defesa da Alemanha", destacou o zagueiro Nico Schlotterbeck, do Borussia Dortmund, após a suada vitória por 1 a 0 sobre o Borussia Mönchengladbach, no sábado , à DAZN. Sobre a afirmação de que o time tem a melhor defesa, acrescentou: "Não sei como é na Europa."

Quanto à Alemanha, Schlotterbeck tem toda a razão: com apenas sete gols sofridos em dez jogos, o BVB tem a melhor defesa da Bundesliga, à frente do Bayern de Munique e do Freiburg (dez gols sofridos cada). Nas cinco principais ligas da Europa, o Arsenal ainda estava à frente do Dortmund no momento da entrevista de Schlotterbeck. Mas, como os Gunners sofreram dois gols contra o Newcastle United (2 a 2) mais tarde, no sábado, agora também somam sete gols sofridos (é justo lembrar que já disputaram 11 partidas, uma a mais que o BVB).

Assim, considerando os números totais, Schlotterbeck pode deixar de lado o "não sei": ao lado de Arsenal e Brighton & Hove Albion, o Dortmund de fato tem a defesa menos vazada das cinco principais ligas europeias.

Publicidade Publicidade

Solidez defensiva é a base da boa fase do BVB

A solidez defensiva que o técnico Niko Kovac implantou de maneira impressionante no Borussia voltou a ser a base para a conquista de três pontos tão importantes em Mönchengladbach. E eles tiveram um sabor ainda melhor: após o tropeço do Bayern diante do Colônia (1 a 1), na sexta-feira , o Dortmund ultrapassou o recordista de títulos e assumiu a liderança após dez rodadas. O time soma 24 pontos. Apenas duas vezes em sua longa história o BVB havia conquistado mais pontos a essa altura: na temporada do título de 2010/11 e, depois, em 2013/14. Além disso, a equipe não sofreu gols em seis partidas da liga em 2026/27.

Getty Images

Tópicos relacionados

Futebol Grátis SportyNet ✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+). ✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras. ✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

O que torna notável a vitória sobre o Gladbach, pouco empolgante durante boa parte do jogo e marcada por um primeiro tempo ruim, é o seguinte: nos últimos anos, eram justamente partidas assim, oportunidades surgidas após um tropeço do Bayern, que o BVB costumava desperdiçar. Ainda mais diante do lanterna, que agradece por cada ponto e busca, com a coragem de quem está desesperado, arrancar pontos extras na luta contra o rebaixamento diante de um time de ponta.

Como o Gladbach entrou em campo com enorme agressividade no primeiro tempo, o vice-campeão encontrou muitas dificuldades no início. "No primeiro tempo, não estivemos ligados o suficiente e perdemos muitas bolas de forma boba", criticou Felix Nmecha, autor do gol da vitória e com boa atuação , à Sky. Schlotterbeck também fez uma autocrítica: "Primeiro tempo extremamente lento, muitos erros técnicos, passes imprecisos."

Publicidade

O jogador da seleção alemã atribuiu as dificuldades iniciais, entre outros fatores, à pausa para os jogos de seleções: "Estávamos espalhados por toda a Europa, e também pela Ásia e pela África. Só voltamos a nos reunir na quinta-feira. Às vezes, o time fica um pouco lento mesmo", disse Schlotterbeck. Por isso, foi ainda mais positivo para o BVB ter mantido a solidez defensiva durante toda a partida e não ter se deixado intimidar em nenhum momento em um Borussia-Park por vezes inflamado. Depois do intervalo, também conseguiu subir dois níveis na atuação com a bola nos pés.

BVB melhora e conta com a dose necessária de sorte

Kovac teve participação nisso ao colocar Waldemar Anton, que havia se lesionado durante a pausa para os jogos de seleções, no lugar de Joane Gadou, que por vezes teve uma atuação infeliz. Também graças à influência de Anton, o BVB passou a marcar melhor, ganhou muito mais controle e domínio, pressionou cada vez mais os donos da casa e manteve a paciência. A merecida recompensa foi o gol decisivo de Nmecha, já no fim (aos 80 minutos), embora ele só tenha saído porque o goleiro do Gladbach, Daniel Batz, falhou de maneira evidente. Quem quiser também pode interpretar isso como um recado ao Bayern: nesta temporada, o BVB também tem conseguido a dose necessária de sorte.

Publicidade

Além disso, o Dortmund tem um técnico que "sempre acerta nas escolhas", como elogiou o comentarista da Sky, Dietmar Hamann, depois do jogo. Pouco depois dos 70 minutos, Kovac tirou o centroavante Fabio Silva e o driblador Konstantinos Karetsas para colocar o experiente Marcel Sabitzer e a grande promessa Mathis Albert. Os dois deram novo impulso à equipe e tiveram participação decisiva na jogada do gol da vitória: Albert partiu para o mano a mano pela esquerda e levou a bola à área; em meio à confusão, Sabitzer fez um passe inteligente para Nmecha.

"Eles encontram maneiras de vencer os jogos", afirmou Hamann, destacando a eficiência que caracteriza o Dortmund atualmente. Kovac, por sua vez, fez questão de ressaltar, com razão: "Os resultados estão a nosso favor. Mas acho que também dominamos e controlamos os jogos. Não é que tenhamos vencido partidas assim por sorte; vencemos porque merecemos."

Publicidade

Uma estatística preocupante para o BVB

O padrão claramente perceptível na maioria das sete vitórias do time na liga até agora, porém, também preocupa Kovac. "Basicamente, sempre desperdiçamos o primeiro tempo", observou o treinador de 55 anos à DAZN, apontando uma fraqueza bastante grave que voltou a aparecer em Mönchengladbach.

Getty Images

Chega a ser alarmante: o último gol do BVB no primeiro tempo de uma partida da Bundesliga foi marcado há mais de dois meses. Foi em meados de setembro, quando Fabio Silva abriu o placar aos 5 minutos na vitória por 3 a 0 sobre o Paderborn. Desde então, todos os gols do Dortmund na liga saíram após o intervalo. Ao todo, o Borussia marcou apenas três de seus 17 gols até aqui na Bundesliga no primeiro tempo.

Publicidade

"Conseguimos marcar os gols no segundo tempo e conduzir a partida na direção certa. Mas gostaria que meus jogadores também conseguissem fazer isso no primeiro tempo", alertou Kovac. O BVB anda sobre uma linha tênue. Nem sempre terá a paciência necessária; nem sempre o adversário será tão inofensivo no ataque quanto o Gladbach foi durante boa parte do jogo; nem sempre a sorte acabará ajudando a conquistar os três pontos.

Pragmatismo de Kovac faz bem ao BVB

"Se você quer que o jogo fique mais aberto", prosseguiu Kovac, em tom de alerta, "precisa tentar marcar um gol o mais rápido possível, talvez até um segundo logo depois. Aí os espaços aparecem. Se o jogo fica muito tempo em 0 a 0, o adversário se mantém muito compacto, bem fechado, e primeiro é preciso encontrar uma forma de jogar contra isso. Temos que trabalhar nisso e melhorar."

Publicidade

Ainda assim, vale destacar: o pragmatismo demonstrado por Kovac faz bem ao BVB neste momento, apesar de todas as críticas pela falta de um futebol mais espetacular. "Para nós, era importante vencer o primeiro jogo depois da pausa para as seleções. O Gladbach pôde treinar normalmente; nós não (devido ao grande número de jogadores do BVB convocados por suas seleções, nota da redação). Conseguimos isso hoje, mas nada além disso", explicou Kovac. Ele sabe muito bem que, se houver algo a comemorar no fim de maio, certamente ninguém mais perguntará como aqueles três pontos foram conquistados em Mönchengladbach seis meses antes.