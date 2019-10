Onde assitir a Bahia x Ceará, pelo Brasileirão Série A 2019

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (21), às 19h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em defesa das praias do Nordeste, que foram atingidas por manchas de petróleo desde o início de setembro, o entrará em campo contra o Ceará com um uniforme com manchas de óleo. A partida está marcada para a noite desta segunda-feira (21), às 19h30 (de Brasília), em Pituaçu. A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT e Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Ceará DATA Segunda-feira, 21 de outubro LOCAL Pituaçu HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Bahia Divulgação)

O duelo terá transmissão ao vivo do canal TNT e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BAHIA

Para o confronto contra o Ceará, o técnico Roger Machado pode manter João Pedro na equipe, visando um maior tempo de recuperação a Nino, apesar do lateral ter treinado normalmente durante a semana.

"Importante para a equipe, já que a gente vinha de três resultados não muito favoráveis para a gente. Voltar a vencer no campeonato é muito importante para a gente dar sequência nestes dois jogos que temos dentro de casa. Trabalhar, descansar, porque a sequência que está vindo é muito forte, então a gente tem que se manter focado e manter o foco, trabalhar e descansar para o próximo jogo, contra o Ceará", disse Juninho.

Lutando por uma vaga no G-6, o Bahia ocupa a oitava posição, com 41 pontos.

Provável escalação do Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Flávio, Gregore e Alejandro Guerra (Ronaldo); Élber, Artur e Gilberto

CEARÁ

O técnico Adílson Batista não poderá repetir a escalação pela quinta vez para enfrentar o Bahia fora de casa. Samuel Xavier, Fabinho e Thiago Galhardo, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, estão fora.

Atualmente, o Ceará ocupa a 16ª posição, com 26 pontos e luta para se afastar do rebaixamento.

Provável escalação do Ceará: Diogo Silva; Cristovam, Luiz Otavio, Tiago Alves, João Lucas; William Oliveira, Pedro Ken, Ricardinho; Felipe Baxola, Lima, Willian Popp

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Bahia Brasileirão 12 de outubro x Bahia Brasileirão 16 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Brasileirão 26 de outubro 19h (de Brasília) x Bahia Brasileirão 31 de outubro 19h15 (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 0 Avaí Brasileirão 13 de outubro Santos x Ceará Brasileirão 17 de outubro

Próximas partidas