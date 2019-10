Bahia e o vazamento de óleo: clube terá camisa para debater desastre no Nordeste

Clube baiano usará uniforme manchado no jogo desta segunda-feira, diante do Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, e recebeu elogios nas redes sociais

O entrará em campo nesta segunda-feira (21) para enfrentar o Ceará com um uniforme "manchado de óleo". A ideia é debater os vazamentos de óleos ocorridos em praias do Nordeste nos últimos dias.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

De acordo com divulgação feita pelo Ibama na última sexta-feira, 194 localidades já foram atingidas. Entre elas, estão praias da Bahia.

Com o intuito de cobrar punições e até uma solução do caso, a diretoria do Bahia fez um trabalho de marketing visando o jogo da 27ª rodada do Brasileirão.

"Por medidas de redução do impacto ambiental e pela punição aos responsáveis, nossas camisas estarão manchadas de óleo no jogo de amanhã - como as praias do Nordeste", escreveu o clube em seu perfil no Twitter.

🆘🏖 Vazou... também na camisa do Esquadrão.



Por medidas de redução do impacto ambiental e pela punição aos responsáveis, nossas camisas estarão manchadas de óleo no jogo de amanhã - como as praias do Nordeste. #BBMP



Leia o Manifesto ➡️ https://t.co/PRi5hxH2f5 pic.twitter.com/Yr8pVnfLKB — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) October 20, 2019

O Bahia ainda publicou um manifesto para se queixar do assunto em seu site oficial. Confira, abaixo, o texto na íntegra:

"O Bahia é você, somos nós, cada ser humano.

É a forma como representamos o amor, o apego, o chamego, o sagrado, a justiça. O Bahia é a união de um povo que vibra na mesma direção, que respira o mesmo ar e que depende da mesma natureza para existir, para sobreviver.

Jogaremos nesta segunda-feira (21), contra o Ceará, em Pituaçu, com a camisa do Esquadrão manchada de óleo.

Um convite à reflexão: o que faz um ser humano atacar e destruir espaços sagrados? O lucro a qualquer custo pode ser capaz de destruir a ética e as leis que regem e viabilizam a humanidade?

Mais artigos abaixo

A barbárie deve ser tratada como tal, não como algo natural".

A manifestação feita pelo clube culminou em elogios nas redes sociais. Veja alguns apoiadores do ato:

A simpatia que o Bahia causa nas pessoas que não torcem pra eles é um absurdo.



Se tiver essa camisa pra vender, eu compro.



Fantástica iniciativa. https://t.co/GagEn2mQwd — Adriano (@driccos) October 20, 2019

Não há clube no que se aproxime do Bahia na vanguarda e nas posições em defesa do que os outros viram as costas. Isso é marketing de qualidade. https://t.co/jNiRXFl0Aq — Ricardo Capriotti (@ricapriotti) October 20, 2019

O que o Bahia tem feito em 2019 será lembrado no futuro por historiadores. O clube não só achou o lado certo da história como tem, com espantosas coragem e criatividade, se posicionado. https://t.co/JunMo9BbCr — Alexandre Aguiar (@alexaguiarpoa) October 20, 2019