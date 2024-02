Onde assistir a São Bernardo x Portuguesa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (7), no Estádio 1º de Maio; veja como acompanhar na TV e na internet

São Bernardo e Portuguesa se enfrentam nesta quarta-feira (7), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, pela sexta rodada do Campeonato Paulista 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TNT na TV fechada, da HBO Max e do Paulistão Play no streaming (veja a programação completa aqui).

Na terceira posição do Grupo D, com oito pontos, um a menos que o Novorizontino, segundo colocado, o São Bernardo entra em campo pressionado pela vitória após ser derrotado pela Inter de Limeira por 2 a 0 e o empate com a Ponte Preta por 3 a 3.

Do outro lado, a Portuguesa também ocupa a terceira posição do Grupo A, com três pontos. Após vencer a Inter de Limeira por 3 a 2 na rodada de estreia, a Lusa vem de três derrotas consecutivas: RB Bragantino por 2 a 1, São Paulo por 1 a 0 e Ponte Preta por 2 a 0.

Prováveis escalações

São Bernardo: Alex Alves; Hélder, Alan Santos, Pedro Carrerette; Hugo Sanches, Rodrigo Souza, Wesley Dias, Davi Gabriel; Silvinho, João Carlos, Matheus Régis. Técnico: Márcio Zanardi.

Portuguesa: Thomazella; Douglas Borel, Quintana, Patrick e Marquinhos Pedroso; Zé Ricardo, Dudu Miraíma e Giovanni Augusto; Chrigor, Henrique Dourado e Victor Andrade. Técnico: Dado Cavalcanti.

Desfalques

São Bernardo

Jeferson, lesionado, está fora.

Portuguesa

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024

quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio 1º de Maio - São Bernardo do Campo, SP