Onde assistir ao vivo a Sampaio Corrêa x CSA, pela Copa do Nordeste?

Equipes entram em campo neste sábado (10), às 16h (de Brasília), no Castelão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Sampaio Corrêa recebe o CSA na tarde deste sábado (10), às 16h (de Brasília), no Castelão, pela oitava e última rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo na TVs Ponta Verde e Difusora, na TV aberta, na Net/Claro, Directv GO e Sky, na TV fechada, e no Nordeste FC e Twitch, na internet. Na Goal, você pode acompanhar todos os lances em tempo real clicando aqui.

Quer ver todos os jogos da Copa do Nordeste? Clique aqui e teste grátis o Directv GO!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sampaio Corrêa x CSA DATA Sábado, 10 de abril de 2021 LOCAL Castelão - São Luis, MA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leo Simão (CE)

Assistentes: Nailton Junior (CE) e Anderson Moreira (CE)

Quarto árbitro: Raimundo José Chagas (MA)

ONDE VAI PASSAR?



CSA busca confirmar a classificação na NE / Foto: Divulgação CSA

As TVs Ponta Verde e Difusora, na TV aberta, e na Net/Claro, Directv GO e Sky, na TV fechada, e o Nordeste FC e Twitch, na internet, transmitem o jogo deste sábado (10).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Quarto colocado do grupo A, com 10 pontos, o Sampaio Corrêa pensa apenas na vitória para avançar às quartas de final da Copa do Nordeste. Em caso de empate, vai ter que torcer contra Treze e Confiança para confirmar a classificação.

Já o CSA, também com 10 pontos, mas no grupo B, precisa vencer e, de preferência, com um bom saldo de gols, já que o ABC está logo atrás.

Lucão volta à equipe contra o Sampaio, assim como o zagueiro Matheus Felipe, novo reforço.

Preparação finalizada ✅⚽️ Amanhã tem duelo contra o Sampaio Corrêa, fora de casa, pela última rodada da @copadonordeste 🔵⚪️ pic.twitter.com/zSi5dAXD3W — CSA (@CSAoficial) April 9, 2021

Provável escalação do CSA: Darley; Norberto, Lucão, Matheus Felipe e Vitor Costa; Marquinhos, Silas e Gabriel; Marco Túlio, Rodrigo Pimpão e Dellatorre.

Provável escalação do Sampaio Corrêa: Mota; Sávio, Joécio, Alan Godói (Lucão) e Marlon; Ferreira, André Luís e Eloir; Pimentinha, Dudu e Jefinho.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO SAMPAIO CORRÊA NA COPA DO NORDESTE

O Sampaio Corrêa, com 10 pontos, registra quatro empates, duas vitórias e uma derrota, com 47.6% de aproveitamento.

Sport 1 x 1 Sampaio Corrêa - 28 de fevereiro de 2021

Sampaio Corrêa 0 x 2 Fortaleza - 6 de março de 2021

Botafogo-PB 1 x 1 Sampaio Corrêa - 13 de março de 2021

Sampaio Corrêa 1 x 1 Vitória - 20 de março de 2021

Altos 0 x 1 Sampaio Corrêa - 23 de março de 2021

Sampaio Corrêa 3 x 2 Salgueiro - 29 de março de 2021

Altos 1 x 1 Sampaio Corrêa - 3 de abril de 2021

JOGOS DO CSA NA COPA DO NORDESTE

No grupo B, o CSA soma 10 pontos, após quatro empates, duas vitórias e uma derrota no torneio. Aproveitamento de 47.6%.

CSA 1 x 1 Treze - 28 de fevereiro de 2021

Confiança 2 x 2 CSA - 7 de março de 2021

CSA 1 x 1 CRB - 14 de março de 2021

Santa Cruz 1 x 2 CSA - 20 de março de 2021

CSA 2 x 0 Bahia - 23 de março de 2021

Ceará 2 x 0 CSA - 31 de março de 2021

CSA 2 x 2 4 de Julho - 3 de abril de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SAMPAIO CORRÊA

JOGO CAMPEONATO DATA Altos 1 x 1 Sampaio Corrêa Copa do Nordeste 3 de abril de 2021 Sampaio Corrêa 1 x 0 Pinheiro Campeonato Maranhense 7 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sampaio Corrêa x Goiás Série B 29 de maio de 2021 A definir CSA x Sampaio Corrêa Série B 5 de junho de 2021 A definir

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 2 x 2 4 de Julho Copa do Nordeste 3 de abril de 2021 CSA 5 x 0 Coruripe Campeonato Alagoano 6 de abril de 2021

Próximas partidas