Onde assistir a Vitória x Operário-PR, pela Série B?

Times entram em campo neste domingo (13), às 20h30 (de Brasília), no Barradão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Neste domingo (13), às 20h30 (de Brasília), Vitória - animado pela classificação na Copa do Brasil - e Operário-PR travam duelo importante pela terceira rodada do Brasileirão Série B. A partida, que acontece no Estádio do Barradão, terá transmissão ao vivo no Premiere, no pay-per-view.

QUANDO SERÁ?

JOGO Vitória x Operário-PR DATA Domingo, 13 de junho de 2021 LOCAL Estádio do Barradão - Salvador, BA HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Djonaltan Costa (PA)

Assistentes: Helcio Araujo e Bárbara Roberta (PA)

Quarto árbitro: Moisés Simão (BA)

ONDE VAI PASSAR?



Rubro-Negro tenta seu primeiro triunfo na Série B 2021 / Foto: Pietro Carpi/Vitória/Divulgação

O Premiere, no pay-per-view, exibirá a partida deste domingo (13).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

VITÓRIA

Vivendo um momento de empolgação após eliminar o Internacional na Copa do Brasil e se classificar para as oitavas de final da competição, o Vitória vai em busca de seu primeiro triunfo na Série B de 2021.

A tendência é que o novo treinador Ramon Menezes mantenha a equipe que bateu o Inter. Soares Bolota, que saiu machucado, é dúvida.

Provável escalação do Vitória : Lucas Arcanjo; Raul Prata, Marcelo Alves, Mateus Moraes, Wallace e Roberto; Pablo Siles, Gabriel Bispo e Guilherme (Soares); Catatau (Eduardo) e Samuel.

OPERÁRIO-PR

Do outro lado, o Operário tem três pontos: o time venceu na estreia, mas levou 5 a 2 do Guarani no segundo jogo e está no meio de tabela .

Com dez desfalques, vai com várias perdas importantes para Salvador e quer pelo menos o empate.

Provável escalação do Operário-PR: Thiago Braga; Lucas Mendes (Fábio Alemão), Reniê, Rodolfo Filemon e Djalma Silva; Leandro Vilela, Marcelo e Tomas Bastos; Thomaz, Ricardo Bueno e Rodrigo Pimpão.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 0 x 1 Náutico Brasileirão Série B 7 de junho de 2021 Internacional 1 x 3 Vitória Copa do Brasil 10 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Remo x Vitória Brasileirão Série B 16 de junho de 2021 16h (de Brasília) Vitória x Brusque Brasileirão Série B 19 de junho de 2021 19h (de Brasília)

OPERÁRIO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Operário-PR 2 x 5 Guarani Brasileirão Série B 1 de junho de 2021 Londrina 1 x 0 Operário-PR Campeonato Paranaense 9 de junho de 2021

