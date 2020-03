Onde assistir a Ríver-PI x Ceará, pela Copa do Nordeste?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (03), às 19h30, pela 6ª rodada da Copa do NE; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Ríver-PI recebe o Ceará, nesta terça-feira (03), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Lindolfo Monteiro, em partida válida pela 6ª rodada da . A partida terá transmissão ao vivo no Youtube e no Live FC, serviço de streaming que transmite os jogos da competição.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Réver-PI X Ceará DATA Terça-feira, 3 de março de 2020 LOCAL Estádio Lindolfo Monteiro - HORÁRIO 19h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Ceará viaja ao Piauí em busca de recuperação na Copa do NE / Foto: Ceará / Divulgação

A partida terá transmissão ao vivo no Youtube e no Live FC, serviço de streaming que transmite os jogos da competição. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

RÍVER-PI

Em má fase no campeonato estadual e na Copa do Nordeste, a torcida do River-PI não está nada satisfeita e uma vitória diante do Ceará é essencial para o futuro da equipe. Para o jogo desta terça-feira, o goleiro Mondragon e o atacante Eduardo seguirão sendo desfalques, apesar de já estarem fazendo trabalhos de transição para o campo.

Provável escalação do River-PI: Flávio Henrique; Carlos Henrique, Cris, Wagner e Biro Biro; Gustavo Henrique, Emerson e Bismarck; Érico Jr., Romário e Valdo Bacabal.

Mais artigos abaixo

CEARÁ

Em momento parecido com o de seu rival, o Ceará vai em busca de sua primeira vitória na Copa do Nordeste. Até agora, foram cinco empates em cinco partidas disputadas. Mas, para isso, a equipe terá de superar uma série de desfalques. Serão sete, ao todo.

Provável escalação do Ceará: F. Prass; Samuel Xavier, Tiago, Klaus, Kelvyn; Fabinho, Ricardinho; Felipe Silva, Vinícius, Leandro Carvalho, Rafael Sobis.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RÍVER-PI

JOGO CAMPEONATO DATA Ríver-PI 1x1 26 de fevereiro Ríver-PI 0x0 -PI Piauiense 29 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Altos x Ríver-PI Piauiense 8 de março 16h (de Brasília) Ríver-PI x Picos Piauiense 11 de março 20h (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2x2 -PB Copa do Nordeste 26 de fevereiro Ceará 0x0 Guarany de Sobral Cearense 29 de fevereiro

Próximas partidas