Onde assistir a Osasuna x Barcelona, pelo Campeonato Espanhol

Equipes entram em campo neste sábado (31), pela terceira rodada da Liga; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando a segunda vitória consecutiva no Campeonato Espanhol, o visita o Osasuna neste sábado (31), às 12h (de Brasília), em duelo válido pela terceira rodada. A partida terá transmissão ao vivo do canal ESPN.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Osasuna x Barcelona DATA Sábado, 31 de agosto LOCAL Estádio El Sadar HORÁRIO 12h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão para o apenas pelo canal ESPN. Aqui, na Goal , você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

OSASUNA

O principal objetivo do Osasuna na temporada é permanecer na elite do futebol espanhol e, até agora, a equipe está longe da ameaça. Com uma vitória e um empate na Liga, ocupa a sétima posição na tabela, com quatro pontos.

Provável escalação: Martínez; Vidal, García, Hernandéz, Estupiñán; Brasanac, Sanjurjo; Torres, Moncayola, Ibáñez; Avila

BARCELONA

Após o tropeço na estreia contra o , quando foi derrotado por 1 a 0, o Barça fez os primeiros três pontos na última rodada com a goleada sobre o por 5 a 2.

Agora, em meio aos rumores sobre um possível retorno de Neymar , a equipe de Valverde busca a segunda vitória na competição, mas o treinador ainda não poderá contar com Dembélé e Suárez.

Por outro lado, o retorno de Lionel Messi é aguardado, embora sua presença ainda não tenha sido confirmada.

Mais artigos abaixo

Atualmente, os catalães ocupam a nona posição, com três pontos. Seis a menos que e .

Provável escalação: Ter Stegen; Semedo, Gerard Piqué, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Sergi Roberto; Pérez (Messi), Griezmann e Rafinha.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

OSASUNA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Osasuna 17/08/2019 Osasuna 0 x 0 La Liga 24/08/2019

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Osasuna x Barcelona La Liga 31/08/2019 12h Barcelona x La Liga 14/09/2019 16h

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Bilbao 1 x 0 Barcelona La Liga 16/08/2019 Barcelona 5 x 2 Bétis La Liga 25/08/2019

Próximas partidas