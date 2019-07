Onde assistir a Internacional x Grêmio, pelo Brasileirão

Clássico gaúcho será disputado no sábado (20), no Beira-Rio, pela 11ª rodada

Deixando de lado a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, e se preparam para entrar em campo neste sábado (20), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 11ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO Internacional x Grêmio DATA Sábado, 20 de julho LOCAL Beira-Rio, Alegre HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Divulgação Internacional)

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

INTERNACIONAL

Ocupando a quinta posição, com 16 pontos, o Inter deve em campo sem Guerrero e Nico López, já visando no confronto das oitavas de final da .

Sem vencer o clássico contra o Grêmio em 2019, o busca manter o bom retrospecto positivo em casa: cinco vitórias, em cinco jogos.

GRÊMIO

Poucas horas depois da classificação para a semifinal da Copa do , o Grêmio voltou a treinar já visando o clássico contra o Inter, já contando com o retorno de Pepê, recuperado de um corte na panturrilha.

Com 14 pontos, o time de Renato Gaúcho é o 10º colocado no Brasileirão, dois atrás do rival Inter.

Provável escalação do Grêmio: