Onde assistir a Eibar x Barcelona, pelo Campeonato Espanhol

Equipes entram em campo neste sábado (19), pela nona rodada do Campeonato Espanhol; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Querendo conquistar a primeira colocação no Campeonato Espanhol, o visita o neste sábado (19), às 8h (de Brasília), em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Espanhol, pensando apenas na vitória. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN . Na Goal, você também acompanha tudo clicando aqui!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Eibar x Barcelona DATA Sábado, 19 de setembro LOCAL Municipal de Ipurua - Eibar, ESP HORÁRIO 8h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão pelo canal ESPN Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

EIBAR

Atualmente na décima quarta posição na , os Armeros não sabem o que é perder no campeonato faz mais de um mês. De lá pra cá, foram dois empates e duas vitórias, com direito a um triunfo em casa diante da forte equipe do .

Assim, para manter a boa sequência, o clube terá uma tarefa e tanto, já que alem do gigante do outro lado, o treinador José Luis Mendilibar tem desfalques. O time que empatou com o na oitava rodada perdeu dois titulares: o lateral Pedro Bigas, dúvida para o confronto com o Barça, lesionado, além do volante Gonzalo Escalante, expulso.

Provável escalação do Eibar: Dmitrovic; Tejera (Bigas), Arbilla, Oliveira e De Blasis; Diop, Álvarez e Expósito; Inui, Kike e Orellana

BARCELONA

Enquanto o Barça espera para saber se terá o mando de campo do clássico contra o Real invertido, a equipe comandada por Ernesto Valverde tem um outro desafio: o Eibar. Sem Piqué e Araujo, suspensos, e com Umtiti machucado, o Barça terá dificuldades para escalar a zaga contra os Armeros.

Se o Barcelona vencer o rival no sábado e contar com um tropeço do Real, os catalães podem até assumir a primeira colocação. Para isso, a equipe de Messi, Suárez e compania precisam atuar bem.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Todibo, Lenglet e Sergi Roberto; De Jong, Busquets e Arthur; Messi, Suárez e Griezmann

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

EIBAR

Últimas partidas

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Valladolid x Eibar La Liga 26/10/2019 13h30 (de Brasília) Eibar x Villareal La Liga 31/10/2019 15h (de Brasília)

BARCELONA

Próximas partidas