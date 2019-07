Onde assistir a Ceará x Palmeiras, pelo Brasileirão

Equipes entram em campo neste sábado (20), no Castelão, pela 11ª rodada

Com mais de 10 mil ingressos vendidos antecipadamente, a torcida do Ceará promete lotar o Castelão para o duelo contra o líder neste sábado (20), às 19h (de Brasília), em duelo válido pela 11ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT, além do Premiere. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO Ceará x Palmeiras DATA Sábado, 20 de junho LOCAL Castelão - Ceará HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Ceará Divulgação)

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT e Premiere na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CEARÁ

Após ficar no empate em 1 a 1 com o na última segunda-feira (15), o mal teve tempo para se preparar para o duelo contra o líder do campeonato.

Na 14ª posição, com 11 pontos, o Ceará terá todos os jogadores disponíveis, com Luiz Otávio retornando após não ter atuado na última rodada. Já Fabinho desfalca a equipe após levar o terceiro cartão amarelo. Fernando Sobral deve ser o substituto.

PALMEIRAS

Líder do Brasileirão com 26 pontos, o Palmeiras entra em campo visando a recuperação após o empate com o por 1 a 1 na última rodada, além da eliminação para o Internacional nos pênaltis pelas quartas de final da Copa do .

Com todo o elenco à disposição, exceção feita a Moisés, que possui problemas particulares, o técnico Felipão deve mais uma vez rodar o time titular, de olho no compromisso de terça-feira diante do , na , pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.