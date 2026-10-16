Apesar do início impressionante de Michael Olise nesta temporada, sinais de preocupação começaram a surgir dentro do Bayern de Munique, depois que os últimos resultados do time revelaram uma dependência excessiva do brilho do astro francês, algo que provocou críticas duras de Didi Hamann, ex-jogador do clube e analista da rede "Sky Sports".

Olise marcou oito gols e deu quatro assistências em nove partidas nesta temporada, mas foi expulso diante do Viking Stavanger, da Noruega, após receber dois cartões amarelos, por conta de uma atitude imprudente contra o adversário Zlatko Tripic. O Bayern foi obrigado a completar a partida com dez jogadores, antes de sofrer o gol de empate e encerrar o duelo com o resultado de 3 a 3, em um tropeço que irritou Hamann.

Hamann disse ao jornal "Bild" que o fracasso do Bayern em decidir a partida, apesar de ter tido vantagem numérica anteriormente, e de passar 25 minutos com dez jogadores sem conseguir manter a vitória, representa algo preocupante, considerando que o time passou a depender de forma exagerada do brilho de Olise.

E acrescentou: "O Bayern de Munique passou a depender de forma excessiva de Olise. Se ele não faz nada, ninguém mais faz. É um jogador excepcional, e eu não quero nem imaginar o que poderia acontecer se ele ficasse ausente por um longo período".

As críticas de Hamann não se limitaram a Olise, mas se estenderam aos demais elementos ofensivos, com exceção de Harry Kane, que apresenta níveis destacados com números semelhantes aos do astro francês, após ter marcado oito gols e dado quatro assistências.

Ele apontou a queda de rendimento de Luis Díaz e Lennart Karl, além da ausência de Jamal Musiala por lesão, e o fato de Serge Gnabry não ter recuperado totalmente sua condição física após um longo período afastado. Ismael Saibari também não trouxe a contribuição em gols esperada, o que aumenta a pressão sobre Olise e Kane.

As preocupações do Bayern se multiplicam antes do aguardado confronto contra o Arsenal na Liga dos Campeões, já que Olise ficará fora da próxima partida por suspensão. O duelo será um teste real para a capacidade do time de compensar a ausência de uma de suas principais armas ofensivas, e para responder a uma pergunta que passou a se impor com força: o Bayern tem as soluções suficientes, ou o brilho de Olise esconde uma crise ofensiva mais profunda?