A Federação Turca de Futebol anunciou, nesta sexta-feira, o fim de sua parceria com o treinador da seleção principal, o italiano Vincenzo Montella.

A decisão vem em meio aos resultados apagados apresentados pela Turquia na última data Fifa, com a derrota nas quatro partidas que disputou na Liga das Nações da Uefa. Foram duas quedas diante da Itália, além das derrotas para França e Bélgica.

O comunicado oficial da seleção turca afirmou: "Foi decidido não dar continuidade ao trabalho com o treinador de nossa seleção nacional principal, o senhor Vincenzo Montella".









Montella havia assumido o cargo em setembro de 2023, quando levou a Turquia à Eurocopa de 2024 e chegou com ela às quartas de final antes da derrota para a Holanda pelo placar de 2 a 1, o melhor resultado dos turcos na competição europeia, empatado com a chegada à mesma fase na edição de 2000.

Montella contribuiu para o retorno da Turquia à Copa do Mundo pela terceira vez em sua história neste verão, mas a trajetória da equipe terminou cedo na fase de grupos, na última posição do grupo que reuniu Estados Unidos, Austrália e Paraguai.

De acordo com a imprensa italiana, o nome do ex-astro turco Arda Turan desponta entre os principais candidatos a suceder Montella no comando da comissão técnica da seleção.