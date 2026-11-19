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O Real Madrid anunciou oficialmente, nesta quinta-feira, a renovação do contrato do meio-campista francês Aurélien Tchouaméni, em um movimento que reflete o desejo do clube de manter o jogador e a importância do seu papel no projeto da equipe nos próximos anos.

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O Real Madrid chegou a um acordo com Tchouaméni para renovar o seu contrato, que passa a ser válido até 30 de junho de 2032, depois que as partes concordaram em estender o vínculo por mais seis temporadas, segundo informou o site oficial do clube.

Tchouaméni se tornou uma das peças fundamentais do meio-campo do Real Madrid desde que chegou ao clube, em 2022, vindo do Monaco, da França. O jogador conseguiu se firmar entre os titulares, e o clube decidiu garantir a sua permanência por um longo período com a renovação do contrato.

O meio-campista francês disputou 205 partidas com a camisa do Real Madrid nas cinco temporadas em que está na equipe e conquistou oito títulos nesse período.

Tchouaméni levantou a taça da Champions League uma vez, o Mundial de Clubes duas vezes, a Supercopa da Europa duas vezes, o Campeonato Espanhol uma vez e a Copa do Rei uma vez, além da Supercopa da Espanha.

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Nesta temporada, sob o comando do novo técnico, o português José Mourinho, Tchouaméni disputou 10 partidas em todas as competições e deu uma assistência.

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Na seleção, Tchouaméni soma 50 jogos com a camisa da França, com quem conquistou a Liga das Nações da Uefa em 2021, dando sequência à sua trajetória de destaque no clube e na seleção nacional.

Tchouaméni defendeu a França na Copa do Mundo no verão passado, disputando 4 partidas na campanha que terminou com a seleção francesa em quarto lugar no Mundial.

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Tchouaméni não esteve na lista da França na última data Fifa por causa de uma lesão, ficando fora dos jogos contra Itália e Turquia pela Liga das Nações devido à lesão .

O corte do meio-campista da seleção aconteceu após a lesão sofrida na região do púbis, que o impediu de continuar a concentração com a França, e ele retornou ao Real Madrid.

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Sem ele, a França terminou a fase de grupos na liderança do Grupo 1 , com 13 pontos: depois da derrota para a Itália (3 a 1), venceu a Turquia (2 a 1).

O Real Madrid se prepara para a retomada do Campeonato Espanhol diante do Celta de Vigo, no próximo sábado, no Santiago Bernabéu, em meio à expectativa da torcida pelo retorno da equipe após a data Fifa, sobretudo porque o time merengue apresentou ótimo desempenho e bons resultados no período entre a primeira e a segunda paradas para jogos de seleções.

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O Real Madrid ocupa a segunda colocação na tabela do Campeonato Espanhol, com 30 pontos, 3 a menos que o líder Barcelona.

O Real Madrid recebe o Celta de Vigo no Santiago Bernabéu no próximo sábado, pelo Campeonato Espanhol, e depois enfrenta o PSV Eindhoven, da Holanda, em casa, pela Champions League.

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O Real vem fazendo uma ótima campanha na Champions League, com 100% de aproveitamento em quatro vitórias, o que o deixa na segunda colocação, com 12 pontos, atrás apenas do líder e atual campeão Paris Saint-Germain no saldo de gols.