Obstáculo incômodo para o Real Madrid em sua primeira contratação de inverno

A transferência do jovem talento JJ Gabriel, de 16 anos, do Manchester United para o Real Madrid enfrenta um obstáculo relacionado à impossibilidade de ele participar da Liga dos Campeões da Europa de juniores durante a atual temporada, apesar de sua viagem à Espanha para dar os últimos retoques no acordo.

Gabriel tornou-se apto a deixar Old Trafford depois de completar 16 anos, no mês passado, aproveitando-se de seu passaporte cipriota, que lhe permite contornar as restrições de transferência associadas à saída do Reino Unido da União Europeia.

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Mas o jornal britânico "The Sun" noticiou, neste sábado, que o Real Madrid não está satisfeito com a impossibilidade de o jogador participar da Liga dos Campeões da Europa de juniores, depois de ele já ter disputado a competição pelo Manchester United e marcado três gols, o que o impedirá de atuar pelo clube espanhol na competição durante o restante da temporada.

O Real Madrid planejava integrar o jovem atacante à sua equipe reserva, mas a impossibilidade de contar com ele na competição europeia representa um obstáculo importante nos cálculos do clube, apesar de persistirem as expectativas de que o acordo seja concluído, o que renderá ao Manchester United uma compensação financeira estimada em cerca de 350 mil libras esterlinas.

Gabriel havia revelado recentemente ao jornal espanhol "Marca" sua grande ambição, afirmando: "Meu sonho é ganhar a Bola de Ouro", depois de já ter começado a treinar em Madri.

Pedido recusado

O jogador causou surpresa em setembro passado, quando informou aos dirigentes do Manchester United seu desejo de sair e apresentou uma notificação oficial de sua intenção de deixar o clube, apesar de ter ingressado nas suas fileiras aos 11 anos.

A família do jogador havia pedido que ele participasse pelo Manchester United por 20 minutos, durante o confronto com o Sabah, do Azerbaijão, na Liga dos Campeões da Europa, mas o técnico Michael Carrick não atendeu ao pedido, antes de Gabriel ser obrigado a treinar separadamente, depois de anunciar seu desejo de sair.

O "The Sun" acrescentou que o jogador exigiu um salário anual de 7 dígitos, durante conversas que manteve com o Bayern de Munique, além de também ter despertado o interesse do Barcelona.