Harry Kane chegou ao Bayern de Munique no verão de 2023, vindo do Tottenham, e em apenas três temporadas tornou-se um dos principais pilares do time alemão.

Os números de Kane explicam boa parte de sua importância: ele marcou 146 gols em 149 partidas oficiais pelo time alemão, além de vir de uma temporada excepcional na qual balançou as redes 61 vezes em todas as competições.

Além disso, Harry Kane foi o artilheiro do Campeonato Alemão pela terceira temporada consecutiva e ajudou o Bayern de Munique a conquistar a dobradinha do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha.

O gigante bávaro não escondeu o desejo de manter os serviços de Harry Kane, cujo contrato se estende até o verão de 2027.

E agora, o próprio jogador deu um passo a mais. Após a goleada do Bayern sobre o Stuttgart por 5 a 1 na primeira rodada do Campeonato Alemão, Kane revelou que as conversas sobre a renovação de seu contrato já começaram.

O jornal Sport publicou as declarações do atacante inglês, que disse: "A primeira reunião foi na semana passada", ressaltando que ainda há vários assuntos diferentes a serem resolvidos.

Kane explicou: "Isso não pode ser feito em uma ou duas semanas. É uma questão de detalhes".

O jogador também falou sobre a importância do próximo acordo para ele por causa do fator idade, e disse: "Tenho 33 anos, então é provável que este seja meu último contrato, ou pelo menos meu último grande contrato".

Apesar de tudo isso, a mensagem do capitão da seleção inglesa teve um tom de tranquilidade e otimismo, ao afirmar: "As coisas parecem bastante boas", confirmando que as duas partes estão trabalhando para chegar a um acordo.

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