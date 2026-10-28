Marcar gols em abundância não foi suficiente para que Kylian Mbappé realizasse seu sonho de conquistar a Bola de Ouro, depois que o craque do Real Madrid teve de se contentar com a segunda colocação na edição de 2026, atrás do inglês Harry Kane, apesar de ter feito uma temporada excepcional no plano individual.

O jornal espanhol "Marca" destacou os motivos que mantiveram o prêmio longe de Mbappé, apontando que o fator decisivo não diz respeito apenas aos números individuais, mas se estende também aos títulos que o jogador conquista com sua equipe e à sua capacidade de se integrar ao sistema coletivo.

Os títulos coletivos são a senha

A "Marca" entende que os três últimos vencedores da Bola de Ouro, Rodri, Ousmane Dembélé e Harry Kane, têm em comum um fator essencial: a conquista de títulos com seus clubes, e esse é o motivo que, segundo o jornal, afastou Mbappé do troféu, além de todos eles possuírem a mentalidade de um jogador que coloca o interesse da equipe em primeiro lugar.

E apesar de Mbappé ter apresentado números de artilharia expressivos, o Real Madrid não conquistou os feitos coletivos de que o atacante francês precisava para reforçar suas chances de vencer o prêmio.

O jornal apontou que a Bola de Ouro, embora seja um prêmio individual, passou a refletir cada vez mais o espírito coletivo do futebol, algo que também ficou evidente nas conquistas de Luka Modric e Karim Benzema em edições anteriores, quando a disputa estava totalmente aberta.

Os gols sozinhos não salvaram Mbappé

Mbappé entrou na disputa pelo prêmio depois de liderar a lista de artilheiros do Campeonato Espanhol e conquistar o título de artilheiro da Liga dos Campeões da Europa, além de seu brilho de artilheiro na Copa do Mundo.

Mas esses feitos, segundo a Marca, não foram suficientes para superar a vantagem dos concorrentes, que aliaram o brilho individual ao sucesso coletivo.

A "Marca" citou a edição de 2025, quando Mbappé ocupou a sétima colocação apesar de ter vencido a Chuteira de Ouro, ficando atrás de jogadores do Paris Saint-Germain, do Barcelona e do Liverpool, clubes que, segundo o jornal, fizeram temporadas melhores que a do Real Madrid e conquistaram títulos importantes.

Também apontou que Harry Kane, vencedor da edição de 2026, não dependeu apenas de marcar gols, mas possui também a capacidade de participar da construção das jogadas e de interagir com seus companheiros, o que reforça seu valor dentro do sistema coletivo.

Um sonho que não acabou no Real Madrid

Mbappé não escondeu sua decepção após perder o prêmio em Londres, mas ainda tem tempo para seguir tentando com a camisa do Real Madrid.

O jornal lembrou que o craque francês já havia ocupado a quarta colocação em 2018, depois de se sagrar campeão da Copa do Mundo com a seleção da França, atrás de Luka Modric, Cristiano Ronaldo e Antoine Griezmann.

Também esteve perto da disputa em 2020, depois de ter marcado 30 gols e dado 18 assistências pelo Paris Saint-Germain, mas o prêmio foi cancelado por causa da pandemia de coronavírus.

A "Marca" encerrou sua análise afirmando que a disputa pela Bola de Ouro se assemelha a uma corrida de longa distância, e que Mbappé ainda tem tempo para alcançar seu objetivo, mas precisa unir seus números individuais aos feitos coletivos com o Real Madrid para que suas ambições se transformem em uma conquista efetiva do prêmio.







