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Vinícius Júnior não precisou de muito tempo para anunciar seu retorno aos holofotes, depois de viver uma das fases mais difíceis dos últimos anos. O astro brasileiro decidiu fazer do duelo contra Singapura o palco para recuperar seu brilho, com um hat-trick relâmpago em apenas 21 minutos, numa exibição ofensiva que trouxe de volta à memória a versão que por tanto tempo aterrorizou as defesas da Europa com a camisa do Real Madrid.

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O ponta do Real Madrid chamou a atenção no amistoso entre Brasil e Singapura. Ele abriu o placar aos nove minutos, ampliou aos 15 e completou o hat-trick aos 21, assinando uma tripleta precoce que deixou os donos da casa diante de uma missão extremamente difícil.

Os três gols de Vinícius saíram em apenas 12 minutos: ele precisou de seis minutos entre o primeiro e o segundo e, depois, de praticamente o mesmo tempo para completar a tripleta, uma nova confirmação de sua capacidade excepcional de fazer a diferença quando recupera a confiança.

Cinco gols em dois jogos: uma reação notável na seleção

O hat-trick contra Singapura não foi obra do acaso. Ele veio como continuação da explosão goleadora que Vinícius mostrou na partida anterior, contra o Japão, apesar da derrota do Brasil por 3 a 2.

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O ponta brasileiro marcou dois belos gols contra o Japão. O primeiro, aos 33 minutos, com um chute forte de fora da área, e o segundo, aos 75, depois de avançar pela esquerda e disparar um chute rasteiro preciso, recolocando a seleção no jogo antes de sofrer um gol fatal nos acréscimos.

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Com isso, Vinícius chegou a cinco gols nas duas últimas partidas pela seleção, numa reação ofensiva que veio em um momento de extrema importância, depois de receber inúmeras críticas pela queda de rendimento como goleador no Real Madrid nesta temporada.

Confissões sinceras: Vinícius revela os motivos de sua queda

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O curioso é que a explosão goleadora do astro brasileiro aconteceu logo depois de sua confissão sincera, ontem, sobre os motivos que levaram à queda de seu rendimento nos últimos meses.

Em entrevista coletiva antes do duelo contra Singapura, Vinícius admitiu que não se preparou da forma ideal após a Copa do Mundo de 2026. Abalado pela eliminação precoce da seleção, decidiu aproveitar as férias para descansar e passar mais tempo com a família, o que o fez treinar em um ritmo menor em comparação com os anos anteriores.

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Ele também apontou que a polêmica envolvendo a renovação de seu contrato com o Real Madrid e o interesse demonstrado por outros clubes em contratá-lo no último verão europeu provocaram uma pressão mental que afetou sua concentração e seu início de temporada.

Os números do jogador pelo Real Madrid refletem o tamanho da queda que ele próprio mencionou: apenas um gol e três assistências em 12 partidas, um saldo que não condiz com seu status de um dos principais astros da equipe nas últimas temporadas.

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O sofrimento de Vinícius não se limitou aos números. Ele também enfrentou uma concorrência crescente por sua posição preferida, pelo lado esquerdo, diante do brilho do recém-chegado Yan Diomande, cujo desempenho forte levantou questionamentos sobre o lugar do brasileiro entre os titulares.

Promessa de retorno: Vinícius relembra a lição da temporada passada

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Apesar de reconhecer seus erros, Vinícius não demonstrou nenhuma dúvida sobre sua capacidade de recuperar o nível. Pelo contrário, relembrou o que aconteceu com ele na temporada passada, quando atravessou uma fase de queda semelhante antes de terminar o ano com números expressivos de gols.

O astro brasileiro disse que havia marcado apenas cinco gols até dezembro da temporada passada, mas encerrou as competições com mais de 20 gols, destacando que trabalha constantemente para evoluir e se preparar para os momentos decisivos da temporada.

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Ele acrescentou que manter um nível excepcional por muitos anos é extremamente difícil, citando Lionel Messi e Cristiano Ronaldo como as maiores exceções nesse aspecto, antes de afirmar que é um ser humano que erra e que tenta aprender e melhorar constantemente.

Vinícius também prometeu assumir mais responsabilidade na Seleção Brasileira, como um dos jogadores mais experientes, para dar aos jovens talentos, como Endrick e Estêvão, a chance de se desenvolver sem carregar sozinhos toda a pressão.

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Agora, depois de marcar dois gols contra o Japão e um hat-trick contra Singapura, Vinícius tem uma oportunidade de ouro para transformar a reação na seleção em um novo ponto de partida no Real Madrid, onde o espera um desafio maior: recuperar seu protagonismo como goleador e provar que a fase difícil não passou de um tropeço passageiro.

O terror que a Europa conheceu parece estar recuperando suas garras. E a pergunta mais importante agora é: Vinícius levará essa versão inspirada com ele para Madri?