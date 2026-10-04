O técnico de Marrocos após a partida contra o Mali: era exatamente isto que buscávamos

Mohamed Wahbi, treinador da seleção do Marrocos, afirmou que o amistoso contra Mali foi um verdadeiro teste para seus jogadores, destacando que a força do adversário e o ritmo elevado da partida proporcionaram ao Marrocos uma experiência importante no encerramento da data de treinamentos.

Em declarações à televisão após a partida, Wahbi disse: "Foi um bom jogo. Disputamos um amistoso de verdade, marcado pela competitividade e pelo ritmo elevado diante de uma equipe muito boa, e era exatamente isso que buscávamos. Não queríamos encerrar o período de preparação com um jogo fácil, e foi bom enfrentar uma equipe desse nível."

O técnico marroquino explicou que o período de preparação foi extremamente positivo, apesar de terem surgido alguns pontos que precisam de mais trabalho, e acrescentou: "Vimos algumas coisas em que temos que continuar trabalhando e melhorando e, por outro lado, percebemos que temos boas qualidades, e que o adversário teve grande dificuldade em nos pressionar e recuperar a bola."

Wahbi apontou que a seleção marroquina sentiu falta, em alguns momentos da partida, de jogadas de profundidade, destacando que a atuação melhorou após o intervalo, especialmente no aspecto defensivo e no controle do desenrolar do jogo, com aumento das movimentações nas costas da defesa adversária.

E completou: "Deixamos mais espaços do que o necessário no primeiro tempo, e talvez quiséssemos esquentar demais o jogo, mas no segundo tempo a partida ficou mais controlada, com arrancadas em profundidade, e poderíamos ter criado chances mais claras e marcado gols."

Wahbi encerrou sua fala reafirmando sua satisfação com o balanço do período de preparação, dizendo: "Saímos satisfeitos deste período de preparação, foi muito proveitoso e vamos continuar trabalhando, evoluindo e progredindo. Vimos hoje jogadores que se dedicaram muito e correram bastante, e o ritmo e a intensidade que marcaram a partida são muito importantes, porque são confrontos como esse que nos ajudam a evoluir."