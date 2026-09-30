O segredo está no Barcelona. Harry Kane: o que Gordon faz não é fácil, e Arnold é excepcional

O capitão da Inglaterra, Harry Kane, acredita que a transferência de seu companheiro de seleção Anthony Gordon para o Barcelona lhe deu enorme confiança e o levou a novos patamares.

Gordon marcou o primeiro gol da Inglaterra na vitória por 2 a 0 sobre a República Tcheca na terça-feira, e agora soma três gols nos últimos três jogos com a seleção de seu país.

A questão não se limita apenas aos gols, pois ele foi a maior ameaça ofensiva da equipe de Thomas Tuchel durante essas partidas, graças à sua velocidade elétrica e à sua persistência em correr por trás da defesa adversária, de acordo com o que publicou o Daily Mail.

Fóruns do Kooora









Harry Kane disse sobre Gordon, após a vitória sobre a República Tcheca: "A transferência para o Barcelona o ajudou. Às vezes, ir para um clube grande como esse te dá mais autoconfiança e orgulho. Você sente que pertence ao maior palco, e ele transmitiu esse sentimento ao seu desempenho com a Inglaterra".

O Barcelona pagou 69 milhões de libras esterlinas para contratar Gordon junto ao Newcastle antes da Copa do Mundo, competição na qual o jogador de 25 anos brilhou pela ponta esquerda da Inglaterra, marcou contra a Argentina na semifinal do Mundial e contra a campeã mundial Espanha no estádio de Wembley no sábado, pela Liga das Nações, e depois marcou de cabeça contra a República Tcheca, elevando seu saldo internacional para quatro gols em 25 partidas.

Kane acrescentou: "Ele fez a diferença. Está sempre buscando o jogo direto e ser ele quem nos coloca à frente, e finalizou a jogada de forma brilhante também. Esses toques não são fáceis e ele os executou com perfeição. É um jogador importante para nós agora".

Leia também: lenda do United para os jogadores do City: o lugar das suas medalhas é a lata de lixo

Trent Alexander-Arnold deu a assistência decisiva para o gol de Gordon com uma bola magnífica em sua primeira participação como titular sob o comando de Thomas Tuchel.

A trajetória de Alexander-Arnold não teve o mesmo impulso desde sua saída do Liverpool para o Real Madrid em 2025, mas essa partida foi um lembrete de sua capacidade criativa a partir da posição de lateral-direito, especialmente contra uma equipe que jogou com 10 jogadores por mais de uma hora e, portanto, o jogador do Real Madrid não foi muito testado defensivamente.

Kane disse: "O Trent é excepcional. Os passes, as finalizações e os cruzamentos, e defensivamente também foi ótimo. Vocês sabem que ele é um jogador excelente. O Trent precisa manter a cabeça baixa e continuar trabalhando duro. Tem sido ótimo na concentração até agora, a maneira como treina e se cobra, e cobra os outros ao seu redor. Ele mostra ao treinador que quer estar aqui, quer estar neste time, e fez uma grande atuação".