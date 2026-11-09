Lamine Yamal, estrela do Barcelona, deixou sua marca na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid, na noite de domingo, pela 12ª rodada de La Liga.
Yamal construiu o segundo gol do Barça, marcado por Fermín López, que foi eleito o craque da partida.
O jornal Mundo Deportivo noticiou que Lamine Yamal se tornou o melhor garçom da Europa, após chegar a 12 assistências.
Yamal deu 8 assistências no Campeonato Espanhol e outras 4 na Liga dos Campeões da Europa.
Esses números colocam Yamal na liderança da lista dos melhores garçons das cinco grandes ligas europeias, à frente de Harry Kane, que soma 11 assistências, enquanto atrás dos dois aparecem Toufan, Nico Paz e Glory Grol, com 8 assistências cada um.
Mas o desempenho de Lamine na partida foi além de apenas dar a assistência, já que ele também causou problemas a Grimaldo pelo lado direito do ataque do Barcelona.
Lamine Yamal foi o jogador mais bem-sucedido nos dribles na partida, após completar 6 dribles. Também foi o que mais criou chances, com 7 oportunidades, e ainda o que mais fez cruzamentos, com três tentativas.
O jogador completou sua boa atuação com 13 passes no último terço do campo, além de ter sido eficiente no aspecto defensivo, após acertar duas intervenções defensivas.