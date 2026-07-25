O clube alemão Leipzig fixou um preço final e inegociável para a sua estrela marfinense Yan Diomandé, de 19 anos, perante o crescente interesse do Real Madrid na contratação do jovem avançado durante o mercado de transferências de verão em curso.

O diretor desportivo do Leipzig, Marcel Schäfer, confirmou na última quarta-feira a posição firme do clube, afirmando: "Pretendemos que Yan Diomandé jogue no Leipzig na próxima época", destacando que o valor da cláusula de rescisão no contrato do jogador, que se estende até 2030, é de 130 milhões de euros para qualquer clube que pretenda contratá-lo.

Esta declaração decisiva surge no momento em que o Real Madrid se prepara para apresentar uma proposta no valor de 120 milhões de euros, depois de os merengues terem colocado o avançado marfinense no topo da sua lista de alvos no mercado, numa tentativa de reforçar o seu ataque com um dos mais destacados talentos em ascensão no futebol europeu.

Demichelis abre a porta

Por seu lado, o novo treinador da equipa alemã, o argentino Martín Demichelis, não descartou a possibilidade de saída da sua estrela, tendo afirmado no sábado, após o último jogo amigável da sua equipa: "Continua a ser um jogador do Leipzig, mas, no futebol, tudo é possível", numa clara referência a que a porta não está completamente fechada ao negócio.

O nome de Diomandé ganhou grande destaque no panorama europeu desde o período em que jogou no Leganés espanhol, tendo-se tornado um dos talentos mais promissores e interessantes, atraindo as atenções de vários grandes clubes, mas nunca tinha chegado ao nível de interesse do Real Madrid como acontece agora.

Liverpool e Paris à espera

O interesse no jovem avançado não se limita ao clube merengue; tanto o Liverpool como o francês Paris Saint-Germain acompanham a situação de perto. Contudo, a resposta da direção do Leipzig é uma só para todos: ou se paga o valor da cláusula de rescisão de 130 milhões de euros, ou não há negócio de todo.

Os relatos indicam que a diferença de 10 milhões de euros entre a proposta esperada do Real Madrid e o montante exigido pode constituir um obstáculo à concretização do negócio, o que coloca os merengues perante uma escolha difícil entre corresponder às exigências do Leipzig ou procurar outras alternativas para reforçar o ataque.