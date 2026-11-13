O Real Madrid planeja arrebatar uma contratação brasileira das garras da Premier League

De acordo com o jornal espanhol Sport, o clube merengue acompanha de perto o jovem zagueiro, mas não é o único interessado em contratá-lo, já que o jogador também é monitorado por Brighton e Everton.
Todos os indícios apontam que o Brighton será o primeiro a apresentar uma proposta oficial para contratar o jogador durante a próxima janela de transferências de inverno.
Segundo as mesmas informações, o Brighton se prepara para oferecer 14 milhões de euros, um valor inferior à multa rescisória de 20 milhões de euros estabelecida para clubes estrangeiros.
O Atlético Mineiro possui 80% dos direitos econômicos do jogador, enquanto os 20% restantes se dividem entre o próprio Vitão e seus dois agentes, Lincoln e Adriano Spadotto.
O clube brasileiro, sediado na cidade de Belo Horizonte, tentou renovar o contrato do jovem zagueiro a fim de aumentar seu salário e elevar o valor da multa rescisória em seu contrato, mas as negociações não registraram nenhum avanço nas últimas semanas.
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Vitão recebe um dos menores salários entre os jogadores titulares do Campeonato Brasileiro.
Vale lembrar que Vitão nasceu no dia 4 de março de 2008, mede 1,93 metro e foi formado nas categorias de base do Atlético Mineiro, onde usou a braçadeira de capitão desde o sub-15.
O jovem zagueiro foi capitão da equipe que conquistou o título do Campeonato Brasileiro Sub-17 em 2025, depois de já ter vencido o Campeonato Sul-Americano Sub-17 no mesmo ano com a seleção brasileira.
Vitão subiu ao time principal quando tinha 17 anos e acabou conseguindo garantir uma vaga no time titular do técnico Eduardo Domínguez.
O empate sem gols diante do Internacional no estádio Beira-Rio, em agosto passado, foi uma de suas partidas de maior destaque, na qual demonstrou sua força nas disputas aéreas e sua boa capacidade de construção de jogadas desde a defesa.
Vitão está atualmente com a seleção brasileira sub-20, aproveitando o período de pausa internacional para participar da concentração da seleção.
O Sport destacou que os números do jovem zagueiro foram elogiados por vários membros da comissão técnica de Carlo Ancelotti na seleção brasileira principal.
O Real Madrid segue há anos a política de contratar jovens talentos brasileiros antes de seus valores de mercado dispararem.
Ainda assim, a proposta esperada do Brighton, somada ao valor acessível da multa rescisória, pode obrigar o clube merengue a agir rapidamente se quiser superar seus concorrentes ingleses e fechar o negócio a seu favor.