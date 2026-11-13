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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Hussein Hamdy
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O Real Madrid planeja arrebatar uma contratação brasileira das garras da Premier League

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O Real Madrid colocou o olho em Vitão, zagueiro do Atlético Mineiro de 18 anos, considerado um dos talentos mais promissores em ascensão no futebol brasileiro, em meio a uma disputa prevista com clubes da Premier League.

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De acordo com o jornal espanhol Sport, o clube merengue acompanha de perto o jovem zagueiro, mas não é o único interessado em contratá-lo, já que o jogador também é monitorado por Brighton e Everton.

Todos os indícios apontam que o Brighton será o primeiro a apresentar uma proposta oficial para contratar o jogador durante a próxima janela de transferências de inverno.

Segundo as mesmas informações, o Brighton se prepara para oferecer 14 milhões de euros, um valor inferior à multa rescisória de 20 milhões de euros estabelecida para clubes estrangeiros.

O Atlético Mineiro possui 80% dos direitos econômicos do jogador, enquanto os 20% restantes se dividem entre o próprio Vitão e seus dois agentes, Lincoln e Adriano Spadotto.

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O clube brasileiro, sediado na cidade de Belo Horizonte, tentou renovar o contrato do jovem zagueiro a fim de aumentar seu salário e elevar o valor da multa rescisória em seu contrato, mas as negociações não registraram nenhum avanço nas últimas semanas.

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Vitão recebe um dos menores salários entre os jogadores titulares do Campeonato Brasileiro.

Vale lembrar que Vitão nasceu no dia 4 de março de 2008, mede 1,93 metro e foi formado nas categorias de base do Atlético Mineiro, onde usou a braçadeira de capitão desde o sub-15.

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O jovem zagueiro foi capitão da equipe que conquistou o título do Campeonato Brasileiro Sub-17 em 2025, depois de já ter vencido o Campeonato Sul-Americano Sub-17 no mesmo ano com a seleção brasileira.

Vitão subiu ao time principal quando tinha 17 anos e acabou conseguindo garantir uma vaga no time titular do técnico Eduardo Domínguez.

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O empate sem gols diante do Internacional no estádio Beira-Rio, em agosto passado, foi uma de suas partidas de maior destaque, na qual demonstrou sua força nas disputas aéreas e sua boa capacidade de construção de jogadas desde a defesa.

Vitão está atualmente com a seleção brasileira sub-20, aproveitando o período de pausa internacional para participar da concentração da seleção.

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O Sport destacou que os números do jovem zagueiro foram elogiados por vários membros da comissão técnica de Carlo Ancelotti na seleção brasileira principal.

O Real Madrid segue há anos a política de contratar jovens talentos brasileiros antes de seus valores de mercado dispararem.

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Ainda assim, a proposta esperada do Brighton, somada ao valor acessível da multa rescisória, pode obrigar o clube merengue a agir rapidamente se quiser superar seus concorrentes ingleses e fechar o negócio a seu favor.

Written byHussein Hamdy

Jornalista especializado em futebol mundial no Kooora

Comecei minha trajetória no jornalismo em 2012 através do jornal egípcio *Al Tahrir*, onde inicialmente me especializei em política local antes de migrar para o jornalismo esportivo a partir de 2014, ainda pelo *Al Tahrir*. Posteriormente, passei a escrever também para os jornais *Al Fariq* e *Al Maqal*.

Depois de me especializar na cobertura do futebol local no Egito, iniciei minha jornada no futebol internacional através do portal *Al Ain Sports* em 2018, por um período de seis meses, antes de realizar o sonho de me juntar à equipe do Kooora, o maior site esportivo do mundo, onde sigo perseguindo minha paixão pelo futebol europeu desde o início do século atual.

Sou apaixonado por assistir futebol mundial desde a Copa do Mundo de 1998, mas minha verdadeira história de amor com o futebol europeu começou ao acompanhar a Liga dos Campeões no início do século atual. Isso me levou a desenvolver uma ligação especial com o futebol italiano, especialmente acompanhando tudo relacionado ao AC Milan, clube pelo qual decidi torcer sem qualquer hesitação desde o primeiro jogo que assisti. Apesar de, na infância, ter admirado por períodos clubes como Arsenal, Barcelona e Manchester United, o *rossoneri* conquistou um lugar especial no meu coração até hoje.

Sou especializado na tradução de notícias internacionais, além de nutrir minha paixão por acompanhar os bastidores de transferências e os acontecimentos ocultos dentro dos vestiários, frequentemente revelados pela imprensa global.

Quanto à minha equipe ideal de todos os tempos, coloco Gianluigi Buffon no gol. À sua frente, uma linha defensiva composta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Cafu. No meio-campo, conto com o trio Clarence Seedorf, Luka Modrić e Zinedine Zidane. No ataque, escolho minha lenda Ricardo Kaká ao lado de Ronaldinho e Zlatan Ibrahimović.

Durante meu trabalho no Kooora, publiquei diversos relatórios, histórias e análises, entre os quais se destacam:

* Luka Modrić... o guerreiro que recusou jogar em vão

* Rodrygo... de criança da remontada ao homem misterioso no projeto de Alonso

* Kroos... a presença ausente no Mundial de Clubes

* História Kooora: a surpresa de Ronaldo que encheu Ferguson de entusiasmo

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