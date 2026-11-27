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Gonzalo García, atualmente atacante do Fulham, continua acompanhando com atenção as notícias do Real Madrid, apesar de ter deixado o clube merengue na última janela de transferências de verão. O jogador garante que sua ligação com o time não mudou e que torce para que ele continue tendo sucesso.

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O jogador espanhol, de 22 anos, disse em entrevista à DAZN, segundo o jornal espanhol Marca: “ Tento assistir a todos os jogos do Real Madrid , desde que não coincidam com os meus. O time fez um começo bastante bom, por isso fico feliz por ele”.

García se transferiu para o Fulham por 40 milhões de euros no último verão, com o Real Madrid mantendo uma cláusula que permite recomprar o jogador no futuro. Mas o jovem atacante não escondeu que deixar o clube em que se formou não foi um passo fácil, sobretudo porque ainda sonha em ter sucesso com a camisa do time principal.

“Não vou mentir para vocês, não é nada fácil. Sou torcedor do Real Madrid, cheguei ao time principal e tive a grande oportunidade de fazer parte desse grupo. Isso era um sonho para mim e continua sendo”, explicou García.

O jogador espanhol falou sobre os bastidores de sua transferência para o clube inglês e contou que a conversa com Álvaro Arbeloa, ex-técnico do Real Madrid e atual treinador do Fulham, o ajudou a tomar a decisão e a entender o projeto esportivo do clube londrino.

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“Quando chega o verão e você se vê diante da possibilidade de sair, é natural pensar muito no assunto”, disse García.

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E acrescentou: “O treinador me ligou e me explicou o projeto que existe aqui no Fulham. Conversando com ele, dá para perceber a grande ambição por trás desse projeto e a vontade de competir na Premier League. A conversa com o Álvaro deixou as coisas um pouco mais fáceis”.

O atacante do Fulham admitiu que a adaptação ao ambiente do futebol inglês não foi simples, diante das grandes diferenças entre o estilo de jogo da Inglaterra e o da Espanha, principalmente no aspecto físico.

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“Há uma diferença no estilo de jogo, a disputa é mais intensa fisicamente e tudo é um pouco diferente do que eu estava acostumado na Espanha. Mas, até agora, estou feliz e vou me adaptando aos poucos”, explicou.

García começou bem sua trajetória no Fulham, marcando um gol em sua estreia contra o Chelsea , em partida que terminou com derrota de seu time por 3 a 2. Desde então, porém, não voltou a marcar na Premier League, embora tenha balançado as redes na vitória por 3 a 0 sobre o Wimbledon, pela Copa da Liga Inglesa.

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O jogador reforçou a confiança em sua capacidade de superar os desafios da nova experiência e afirmou que os longos anos no Real Madrid o ajudaram a se preparar para esse passo.

E concluiu: “A mudança é bem grande, mas acho que estou bem preparado para ela. Joguei no Real Madrid por 12 anos, um deles no time principal e 11 nas categorias de base do clube, e acredito que não existe lugar melhor no mundo do futebol para aprender e evoluir do que La Fábrica”.