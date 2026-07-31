O Real Madrid anunciou oficialmente a conclusão da negociação para a transferência do jovem defensor do "Castilla", Víctor Valdepeñas, para a Fiorentina, da Itália. O produto das categorias de base do clube merengue deixou a equipe após um acordo que prevê sua venda por oito milhões de euros, com a cessão de metade dos direitos econômicos do jogador.
O lateral-esquerdo de 19 anos iniciará uma nova experiência em sua carreira ao assinar um contrato válido até 2031 com a Fiorentina, isso depois de ter disputado uma única partida pelo Campeonato Espanhol com o time principal do Real na última temporada, sob o comando do técnico Xabi Alonso, diante do Deportivo Alavés, segundo o jornal espanhol "Marca".
O Real Madrid receberá oito milhões de euros pela negociação, mantendo 50% do valor de qualquer venda futura do jogador. O acordo acontece às vésperas do amistoso marcado entre as duas equipes para sábado.
O clube merengue publicou um comunicado oficial em que se despediu de seu jovem jogador, no qual afirmou: "O Real Madrid e a Fiorentina chegaram a um acordo para a transferência de nosso jogador Víctor Valdepeñas. Valdepeñas ingressou no Real Madrid em 2018, aos 11 anos, e fez parte de nossa academia de base ao longo de seis temporadas. Na última temporada, fez sua estreia com o time principal e conquistou o título da Liga dos Campeões da UEFA de juvenis. O Real Madrid agradece a Valdepeñas pelo comprometimento ao longo de todos esses anos e deseja a ele e à sua família todo o sucesso nesta nova etapa de suas vidas".