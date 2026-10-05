Uma reportagem da imprensa afirmou, nesta segunda-feira, que o francês Michael Olise provocou grande preocupação no Bayern de Munique nos últimos dias.

Olise tem contrato com o Bayern de Munique até o verão de 2029, mas o clube deseja estender o vínculo diante do interesse de mais de um clube em contratá-lo, com destaque para o Real Madrid.

Isso apesar das garantias dos dirigentes do Bayern de Munique de que Olise não está à venda e de que todas as tentativas do Real Madrid de contratá-lo não terão sucesso.

Segundo o jornal alemão "Bild", o Bayern de Munique está preocupado com a situação de Olise, já que o clube não está totalmente convencido do desejo do jogador francês de renovar seu contrato, especialmente após o seu pedido de inclusão de uma cláusula de rescisão.

A posição do Bayern é clara e não lhe dará um prazo maior do que o próximo verão para tomar sua decisão, pois acreditam que o jogador francês não está comprometido com a renovação.