O que significa o novo corte de cabelo de Pogba?

Meio-campista francês apareceu para a partida contra o Bournemouth com um desenho estilizado no cabelo, com uma referência à luta antirracista

O meio-campista Paul Pogba apareceu com um corte de cabelo diferenciado na vitória do Manchester United contra o Bournemouth por 5 a 2, nesse sábado (04). Com o corte curto, ele expôs um desenho na parte lateral da cabeça. O desenho é um dos símbolos universais da luta antirracista. Os casos desse crime já vinham sendo denunciados no futebol em vários países do mundo, mas ganharam uma nova proporção após o brutal assassinato de George Floyd, nos .

O símbolo usado por Pogba é um desenho uma mão com o punho cerrado, também conhecido como Black Power, ou Poder Negro. Trata-se da força da resistência negra contra as manifestações racistas.

O gesto ganhou fama mundial nas de 1968, no , quando Tommie Smith e John Carlos ouviram a execução do hino nacional dos Estados Unidos com os punhos levantados, em referência ao movimento Black Power, que denunciava, entre outras coisas, o racismo societário e institucional dos Estado Unidos. Os dois atletas termiram a prova dos 200m rasos em primeiro e terceiro lugares, respectivamente.

Os protestos pedindo justiça social e reparação das dívidas históricas para com os negros tomou conta de várias cidades no mundo e fez reacender essa questão basilar de uma sociedade globalizada.

Os protestos ocorreram de forma mais frequente no período em que o futebol na estava paralisado. Quando o esporte foi retomado no país a Premier League deixou clara a mensagem que rodava o mundo: Black Lives Matter (Vidas Negras Importam) e estampou as mangas das camisas com essa frase no lugar do símbolo da própria competição. Os atletas de joelhos antes da bola rolar no primeiro tempo também tem sido observados nos duelos da elite inglesa.

O corte de cabelo de Pogba chega em um momento em que não há torcida nos estádios, mas em que as atenções para eventos esportivos são enormes. A mensagem é clara e demonstra que os atletas negros continuarão a resistir em um mundo ainda permeado pela deturpada ideia de superioridade e inferioridade racial.