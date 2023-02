O que Roger Guedes falou no podcast Podpah sobre cabelo de Igão?

Atleta participou da edição do programa na noite da última segunda-feira (27)

Após participações de jogadores de destaque no Brasil no podcast PodPah, de Igão e Mítico, como Raphael Veiga, do Palmeiras, Gabriel Barbosa, do Flamengo, e Yuri Alberto, do Corinthians, na última segunda-feira (27) foi a vez do atacante Roger Guedes, também do Timão, ser entrevistado pelo programa. Um comentário do atleta sobre o cabelo de Igão, porém, ganhou destaque nas redes ao ser classificada como racista.

Durante a conversa do jogador com os donos do podcast, o assunto sobre o fato do camisa 10 ser "calvo" veio à tona, questão que o atleta confirmou ser genética, citando seu pai e irmão. Porém, ao comentar com Igão sobre o entrevistador "ainda ter cabelo", disse: "Você está bem. Cabelo ruim dura mais."

O torcedor corintiano, Igor, respondeu ao Guedes: "O meu ou o seu que é ruim?", por ter mais cabelo que o jogador. Apesar da conversa entre os três ter continuado normalmente, a fala do atleta foi classificada como racista, com influenciadores e jornalistas se posicionando frente ao assunto.

Até o momento, o Corinthians e o jogador não se posicionaram sobre o assunto. O próximo jogo da equipe é válido pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, contra o Santo André, na Neo Química Arena. O duelo está marcado para o próximo sábado (04), às 18h30 (de Brasília).