O que aconteceu com Mourinho? Aparição incomum acende os questionamentos

O português José Mourinho, treinador do Real Madrid, roubou as atenções durante o confronto de sua equipe contra o Schalke, na Alemanha, mas desta vez longe da escalação ou das táticas, após aparecer no banco de reservas com uma feição diferente que chamou a atenção dos torcedores e do público.

O jornal espanhol "Mundo Deportivo" relatou que Mourinho apareceu durante a partida com uma lesão evidente abaixo do olho, que se apresentava na forma de um hematoma escuro, algo que atraiu as lentes da televisão, que focaram no treinador português ao longo do jogo, e levantou questionamentos sobre o motivo de seu surgimento.

A imagem em que Mourinho apareceu não ofereceu qualquer explicação clara sobre a natureza da lesão ou como ele a sofreu, fazendo com que o misterioso hematoma permanecesse como uma das cenas mais marcantes que roubaram a atenção durante a partida, ao lado dos acontecimentos que o confronto testemunhou dentro de campo.

A aparência de Mourinho rapidamente se tornou assunto entre o público, especialmente porque o treinador português está acostumado a ser o centro das atenções por conta de suas decisões táticas e de sua personalidade polêmica, mas seu surgimento desta vez diante do Schalke atraiu os olhares por um motivo completamente diferente.