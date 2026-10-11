O presidente do Bayern de Munique revela a verdade sobre o desentendimento com Harry Kane

Herbert Hainer, presidente do Bayern de Munique, afirmou que as negociações para a renovação do contrato do atacante inglês Harry Kane caminham de forma positiva, demonstrando otimismo quanto à possibilidade de um acordo em breve e minimizando a importância dos relatos que mencionaram divergências sobre a duração do novo contrato.

Hainer disse, em declarações divulgadas pelo site francês "Foot Mercato": "Estou extremamente otimista. Sei por Jan Dreesen e pela diretoria que as negociações estão indo muito bem, além disso Harry e sua família se sentem muito felizes em Munique. Por isso, espero que cheguemos a um acordo em breve".

O presidente do clube bávaro negou a existência de qualquer divergência sobre a duração do contrato, diante de relatos que apontaram o desejo de Kane de renovar por três anos, em contraste com uma oferta do Bayern por dois anos.

Hainer esclareceu: "Não, de forma alguma. A questão envolve diversos detalhes, como direitos de imagem e direitos pessoais, e vamos resolvê-los. O assunto não tem a ver com a duração do contrato".