Vincent Wagner, técnico do Elversberg, da Alemanha, recebeu um cartão vermelho durante o confronto com o Borussia Mönchengladbach, o que significa que estará suspenso e desfalcará sua equipe na próxima partida contra o Bayern de Munique, pela Bundesliga.

Em declarações ao site "SPORT1", Jan-Christian Dreesen, CEO do Bayern de Munique, indicou apoio à possibilidade de suspender a punição de Wagner, o que lhe permitiria sentar-se no banco de reservas diante da equipe bávara.

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Dreesen disse: "Seria certamente possível não impor nenhuma punição na próxima partida, se todos enxergarem a questão dessa forma".

As declarações do CEO foram recebidas com aplausos do público presente à coletiva de imprensa.

Dreesen também falou sobre o retorno de Jamal Musiala aos campos, no último sábado, durante o empate sem gols com o Schalke na terceira rodada do Campeonato Alemão, depois de ter enfrentado problemas de saúde nas últimas semanas.

O CEO do clube bávaro afirmou: "Jamal treinou muito bem. Achei ótimo que o Vincent (Kompany) o tenha incluído na lista da equipe e também lhe tenha dado alguns minutos. Ele o escalou apesar de a partida ainda não estar decidida, o que mostra o quanto confia nele. Todos no clube estão fazendo tudo o que podem para apoiar o Jamal".

O Bayern se prepara atualmente para estrear na nova edição da Liga dos Campeões da Europa, contra seu visitante Bodø/Glimt, da Noruega, na próxima quinta-feira, no estádio Allianz Arena, em Munique.

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