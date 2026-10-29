O presidente da Federação Francesa entra na crise entre Mbappé e a China: a polêmica é maior do que deveria

Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol, entrou na polêmica envolvendo Kylian Mbappé, capitão da seleção da França e estrela do Real Madrid, por causa das declarações relacionadas a Mao Tsé-Tung e à China, considerando que a crise ultrapassou os limites e que o pedido de desculpas do jogador deveria ser suficiente para encerrar o caso.

A direção da Federação Francesa acompanha a evolução da crise, não apenas por envolver o capitão da seleção, mas também pela possibilidade de que suas repercussões afetem as parcerias comerciais que unem a federação a entidades chinesas, incluindo alguns dos contratos existentes entre as partes.

Em declarações ao jornal "Ouest-France", reproduzidas pela rede "Foot Mercato", Diallo saiu em defesa de Mbappé, afirmando que o jogador não teve a intenção de ofender nenhum dirigente chinês nem o povo chinês, e que ele esclareceu as circunstâncias de sua fala e já apresentou suas desculpas.

O presidente da Federação Francesa disse: "Vi que há uma polêmica em torno de Kylian, e talvez tenha sido maior do que deveria, porque não acredito que ele tenha querido, de forma alguma, ofender a imagem de algum dirigente chinês ou insultar o povo chinês".

E acrescentou: "É uma polêmica que não deveria continuar, e espero que não continue, porque Kylian explicou muito bem o contexto em que aquelas declarações foram feitas. Ele pediu desculpas, e acredito que isso já deve bastar agora, para que ele possa seguir sua temporada nas melhores condições".

Diallo espera que as declarações esclarecedoras de Mbappé e seu pedido de desculpas contribuam para conter a crise e colocar fim à polêmica que ultrapassou os limites do debate em torno do jogador, chegando a preocupações relacionadas às relações da Federação Francesa e suas parcerias comerciais na China.