Os holofotes que recaíram sobre Harry Kane na cerimônia da Bola de Ouro de 2026 não estavam ligados apenas à sua conquista futebolística excepcional, mas se estenderam também ao seu visual luxuoso que roubou a cena, depois que o capitão da seleção da Inglaterra apareceu com um relógio raro, acrescentando ainda mais brilho a uma noite excepcional em sua carreira.

O atacante do Bayern de Munique chegou ao palco do London Palladium, na noite da última segunda-feira, acompanhado de sua esposa Kate Goodland, usando um relógio Rolex Cosmograph Daytona feito de safira azul, um dos modelos raros e luxuosos da famosa marca suíça.

De acordo com o que mencionou o site francês "Foot Mercato", citando o jornal britânico "The Sun", o relógio está avaliado em cerca de um milhão de libras esterlinas, o equivalente a aproximadamente 1,15 milhão de euros, e se destaca por um design excepcional que combina o mostrador feito de pedra de meteorito com a moldura cravejada de safira azul, o que o torna uma das peças mais distintas e atraentes entre as edições de luxo da Rolex.

No entanto, o relógio de altíssimo valor não foi mais do que um detalhe adicional em uma noite que trouxe uma conquista histórica para Kane, depois que o atacante do Bayern de Munique foi coroado com o prêmio da Bola de Ouro pela primeira vez em sua carreira, tornando-se o primeiro jogador inglês a receber o troféu desde Michael Owen em 2001, conforme consta no texto original.









A colheita de Kane não se limitou ao prêmio mais importante do mundo do futebol, mas ele também conquistou o prêmio Gerd Müller, destinado a homenagear os melhores atacantes, em um novo reconhecimento de suas capacidades goleadoras e de seu impacto ofensivo.

Assim, Kane reuniu a elegância e o luxo, de um lado, e as conquistas esportivas, de outro, em uma noite excepcional que acrescentou um novo capítulo à sua carreira, depois de ter se transformado de um atacante que buscava consolidar sua posição entre os grandes da modalidade em um astro que lidera o cenário em uma das mais importantes ocasiões futebolísticas mundiais.







