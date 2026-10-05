Uma reportagem jornalística abordou, nesta segunda-feira, a atuação apagada de Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, com a seleção brasileira durante a atual data Fifa.

Vinícius não apresentou um bom nível nesta temporada com o Real Madrid, passando a ser alvo de duras críticas, e a situação se repetiu com o Brasil.

O jornal "Marca" afirmou que a passagem de Vinícius Júnior pela seleção brasileira terminou de maneira negativa.

Em sua terceira partida, Ancelotti encerrou na prática a passagem dele na atual data Fifa ao substituí-lo no intervalo, com o placar de 0 a 2 diante da Índia.

Mas, mesmo nessa partida, o brasileiro que Carletto, que viu o melhor que o camisa 7 do Real Madrid tem a oferecer, e o próprio Mourinho conheceram não apresentou aquilo que se esperava dele.

Assim, Vinícius encerrou a longa data Fifa com apenas um gol em três partidas.

Não conseguiu marcar na primeira partida contra a Austrália, que terminou com um empate emocionante por 1 a 1, e, na segunda partida, a seleção brasileira conquistou uma vitória tranquila, com o brasileiro marcando seu único gol durante a data Fifa.

Depois veio a terceira partida, na qual deu três finalizações no gol, mas apresentou um desempenho um tanto apagado, em linha com seu nível no Real Madrid no primeiro terço da temporada. Em seu favor, pode-se dizer que ele continuou tentando, e a maior parte das jogadas da partida se desenvolveu pelo lado da sua ponta, mas lhe faltou mais uma vez o último toque e a objetividade no fim da partida.

A verdade é que Ancelotti confirmou uma realidade que Mourinho já havia notado. O treinador italiano comentou em entrevista coletiva, durante as três partidas: "Ele não está em sua melhor forma".

E o ex-treinador do Real Madrid conhece o jogador brasileiro mais do que ninguém, e sua confiança nele permanece sólida, pois o escalou como titular nas três partidas.

Na primeira, jogou 65 minutos; na segunda, 85 minutos; e, na terceira, jogou um tempo.

Portanto, terá de somar outras três partidas à sua conta nesta temporada e mais um gol ao total de seus gols com o Real Madrid.

É o seu pior início desde que chegou ao clube merengue. Ironicamente, suas melhores fases na temporada passada coincidiram com a lesão de Mbappé, que gerou ampla polêmica e o levou a pedir uma segunda opinião médica.

A missão de Mourinho é extrair o melhor do jogador brasileiro, cuja renovação de contrato não foi acompanhada por seu melhor nível. Marcou um gol e deu duas assistências em oito partidas, a uma média de um gol a cada 600 minutos jogados.

Seu único gol veio contra a Real Sociedad, em casa, na segunda rodada do Campeonato Espanhol.

Na partida contra a Índia, Vinícius pareceu novamente apático, como já havia acontecido nas duas partidas anteriores e durante o primeiro período sob o comando de Mourinho.

Foi um desempenho decepcionante no geral, com Vinícius praticamente ausente das jogadas. Na primeira partida, não concluiu nenhum drible com sucesso, perdeu a bola três vezes e deu apenas duas finalizações no gol.

Na segunda partida, deu apenas uma finalização no gol em mais de 80 minutos, e a taxa de sucesso de seus dribles foi de apenas 30%. Já no sábado, deu três finalizações no gol.

No Real Madrid, há total confiança em Vinícius, mas a partida do dérbi mostrou que Mourinho não vai mantê-lo no time titular de forma incondicional.

Diomande disputa uma vaga de titular, embora não seja obrigatório que jogue no lugar do brasileiro; e outros jogadores podem ser sacrificados. Mas o treinador o colocou no banco de reservas aos 54 minutos, enquanto Mbappé foi o último a ser substituído.

Está claro que o Real Madrid precisa de Vinícius em sua melhor forma para evitar ficar ainda mais para trás na tabela do Campeonato Espanhol tão cedo.

O estádio Camp Nou sempre revelou o brilho dessa ponta, e a situação atual exige isso mais do que nunca. A equipe está atualmente seis pontos atrás do líder Barcelona, por isso a partida de 25 de outubro contra o Barça é decisiva.

E não se trata apenas de o Real Madrid buscar reduzir a diferença, pois o próprio jogador também está determinado a isso.

No dia seguinte ao clássico, Londres anunciará o novo vencedor da Bola de Ouro. Dois anos atrás, o brasileiro ficou surpreendentemente de fora do prêmio, que foi para Rodri.

E, agora, ele nem sequer está entre os favoritos. Vinícius também precisa recuperar seu nível no estádio Santiago Bernabéu, onde os torcedores já lhe enviaram diversas mensagens que o incentivam a recuperar suas antigas glórias.