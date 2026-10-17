O Real Madrid se prepara para o duelo contra o Sevilla, marcado para este domingo no estádio Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol, com a ambição de manter sua superioridade histórica sobre a equipe andaluza.

O time merengue entra em campo na nona rodada com o objetivo de alcançar dois novos recordes na história de seus confrontos contra o rival andaluz na competição.

Segundo levantamento da rede "Opta", o Real Madrid não sofreu nenhuma derrota nos últimos 15 jogos contra o Sevilla pelo Campeonato Espanhol, com 13 vitórias e dois empates, ficando a apenas uma partida de registrar a mais longa série de jogos sem derrota diante da equipe andaluza na história dos confrontos entre os dois na competição.

E não se trata apenas de resultados: o Real Madrid pode alcançar outro recorde se conseguir marcar no próximo duelo, depois de ter balançado as redes do Sevilla nos últimos 15 jogos consecutivos entre as duas equipes na liga, com 29 gols nessa sequência.

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Assim, o número 16 estará presente nas contas do Real Madrid diante do Sevilla, seja ao estender a série de partidas sem derrota, seja ao continuar marcando em seus confrontos consecutivos, em um novo teste no qual o time merengue busca reforçar sua vantagem histórica sobre o adversário.

O Real Madrid ocupa a quarta colocação, com 18 pontos, na tabela de classificação de LaLiga após 8 rodadas, enquanto o Sevilla aparece na quinta posição, com 14 pontos.