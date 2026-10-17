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Sevilla FC v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
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O número 16 garante ao Real Madrid duas séries recordes diante do Sevilla

Real Madrid x Sevilla
Real Madrid
Sevilla
La Liga
Espanha

Domínio avassalador do Real Madrid nos confrontos contra o representante da Andaluzia

O Real Madrid se prepara para o duelo contra o Sevilla, marcado para este domingo no estádio Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol, com a ambição de manter sua superioridade histórica sobre a equipe andaluza.

O time merengue entra em campo na nona rodada com o objetivo de alcançar dois novos recordes na história de seus confrontos contra o rival andaluz na competição.

Segundo levantamento da rede "Opta", o Real Madrid não sofreu nenhuma derrota nos últimos 15 jogos contra o Sevilla pelo Campeonato Espanhol, com 13 vitórias e dois empates, ficando a apenas uma partida de registrar a mais longa série de jogos sem derrota diante da equipe andaluza na história dos confrontos entre os dois na competição.

E não se trata apenas de resultados: o Real Madrid pode alcançar outro recorde se conseguir marcar no próximo duelo, depois de ter balançado as redes do Sevilla nos últimos 15 jogos consecutivos entre as duas equipes na liga, com 29 gols nessa sequência.

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18 de out. de 2026

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Assim, o número 16 estará presente nas contas do Real Madrid diante do Sevilla, seja ao estender a série de partidas sem derrota, seja ao continuar marcando em seus confrontos consecutivos, em um novo teste no qual o time merengue busca reforçar sua vantagem histórica sobre o adversário.

O Real Madrid ocupa a quarta colocação, com 18 pontos, na tabela de classificação de LaLiga após 8 rodadas, enquanto o Sevilla aparece na quinta posição, com 14 pontos.

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
8800347+2724
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
9621188+1020
E
V
V
V
V
3
BétisBétisBET
8611149+519
V
E
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
V
D
V
V
D
5
SevillaSevillaSEV
84221312+114
E
D
V
V
E
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
V
V
D
V
E
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
8323128+411
D
E
D
D
V
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
E
D
E
D
E
9
EspanyolEspanyolESP
9234111109
E
E
D
D
V
10
Celta de VigoCelta de VigoCEL
815286+28
E
V
E
E
E
11
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
12
VillarrealVillarrealVIL
8224131308
D
V
V
D
D
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
D
V
D
E
E
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
E
D
D
V
D
16
OsasunaOsasunaOSA
8224818-108
D
E
D
D
D
17
LevanteLevanteLEV
81431216-47
E
E
D
D
E
18
ElcheElcheELC
81341117-66
E
V
D
E
D
19
ValenciaValenciaVAL
8125615-95
E
D
V
D
D
20
MalagaMalagaMAL
8044413-94
E
D
D
E
E
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
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