Parece que a relação entre Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé não é mais a mesma dentro da seleção francesa, apesar da ausência de qualquer confronto público entre as duas estrelas, em meio a rumores crescentes de desentendimentos que vão além de meras declarações pontuais.

O site francês "Foot Mercato" noticiou, citando o programa "After Foot", que o encontro entre Mbappé e Dembélé durante a concentração da seleção confirmou a existência de um esfriamento na relação entre eles, mantendo-se ainda um tratamento normal diante de todos.

O caso provocou o descontentamento do jornalista francês Daniel Riolo, que considerou que a história talvez tenha tomado proporções maiores do que realmente tem, apontando que os jogadores, após anos de convivência e disputa, poderiam ter resolvido qualquer desentendimento entre eles de forma direta, esclarecendo a situação e pedindo desculpas se necessário.





Durante o programa, levantou-se a possibilidade de haver motivos mais profundos por trás da tensão, diante da polêmica ligada ao prêmio Bola de Ouro e às pessoas que cercam os jogadores, além da natureza da relação estreita que os uniu no passado.

Também se apontou que Dembélé talvez não aceite mais a imagem na qual Mbappé o coloca como "irmão mais novo", especialmente com a diferença de papéis e de status entre eles no período recente.

Por outro lado, a comissão técnica da seleção francesa se apressou em minimizar a importância dos rumores sobre a existência de uma crise, baseando-se nos sorrisos e no tratamento normal que apareceu entre os jogadores durante a concentração.

E, apesar da permanência dos pontos de interrogação sobre a relação deles fora de campo, os observadores concordam que qualquer tensão entre Mbappé e Dembélé não deve se refletir na seleção francesa, especialmente porque a dupla continua sendo uma das principais armas ofensivas da equipe.







