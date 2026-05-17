O Girona cai para a zona de rebaixamento enquanto os adversários atacam sem piedade

O Girona perdeu no domingo à noite um confronto crucial contra o Atlético de Madrid e caiu abaixo da zona de rebaixamento, enquanto seus diretos adversários conseguiram vencer. Em uma noite de tirar o fôlego para os candidatos ao rebaixamento, a equipe de Míchel foi derrotada em Madri, enquanto Elche, Levante e Alavés conquistaram os três pontos, tornando a situação do Girona ainda mais delicada.

Atlético de Madrid - Girona 1 x 0

O Girona não conseguiu surpreender no domingo à noite contra o Atlético de Madrid. Em Madrid, a equipe de Míchel foi derrotada pelo atual quarto colocado da LaLiga: 1 a 0. Com essa derrota, o Girona caiu para a zona de rebaixamento, em parte porque viu seus concorrentes diretos vencerem.

O Atlético abriu o placar aos cerca de vinte minutos no Riyadh Air Metropolitano, estádio do Atlético. O Girona, que começou com Daley Blind e Donny van de Beek no banco, não conseguiu afastar a bola em várias ocasiões, permitindo que ela fosse lançada por cima da defesa e chegasse ao capitão Antoine Griezmann, que em breve se transferirá para o Orlando City. Com um cruzamento preciso, ele encontrou Ademola Lookman, que apenas teve de empurrar a bola para o gol.

O Girona não conseguiu se recuperar desse golpe, apesar de algumas oportunidades promissoras na área de Jan Oblak. O placar ficou em 1 a 0 em Madri, o que significa que a equipe de Míchel — que está na mira do Ajax — terá que se esforçar na próxima semana para evitar o rebaixamento direto. Então, um confronto interessante está programado: em casa contra o Elche, décimo sétimo colocado.

Elche - Getafe 1 a 0

O Elche, seu concorrente direto, fez o que tinha que fazer: venceu. No jogo em casa contra o Getafe, a equipe de Eder Sarabia abriu o placar aos 20 minutos com um golaço de Victor Chust.

Um rebote após um lançamento lateral longo caiu bem nos pés de Chust, que não pensou duas vezes e chutou com toda a força, com sucesso. O goleiro provavelmente só ouviu a bola: 1 a 0.

O Elche teve ainda mais vantagem pouco antes do intervalo, quando Dakonam Djené acertou German Valera com a perna esticada. O zagueiro, que também é capitão, recebeu um cartão vermelho direto e foi expulso de campo. Com isso, o Elche não enfrentou mais dificuldades, conseguiu administrar o jogo com facilidade e conquistar os três pontos tão necessários na luta contra o rebaixamento.

Levante - Mallorca 2-0

Levante e Mallorca, ambos candidatos ao rebaixamento, se enfrentaram no domingo à noite no Estadi Ciutat de València. O Levante, com apenas 29% de posse de bola, conseguiu vencer a partida e reduzir drasticamente as esperanças do Mallorca de permanecer na LaLiga. A equipe está agora em décimo nono lugar e precisa de um milagre para se manter na divisão.

O Levante abriu o placar aos 32 minutos, após um erro na construção de jogadas do Mallorca. Carlos Espí aproveitou a oportunidade ao máximo, roubou a bola e conseguiu enganar o goleiro: 1 a 0.

Nos minutos finais, houve ainda um momento marcante entre Johan Mojica e o atacante do Levante, Roger Brugue. Após uma falta, Mojica puxou o cabelo do atacante espanhol, que reagiu com um movimento de agressão. Ambos os jogadores foram expulsos, fazendo com que as duas equipes entrassem na reta final com dez jogadores. No entanto, muita coisa ainda aconteceu nos minutos finais.

Pouco depois, Kervin Arriaga acabou com todas as dúvidas ao cabecear para o fundo da rede, de um escanteio, o gol decisivo do 2 a 0, colocando o Levante em uma vantagem confortável. Um pênalti perdido pelo zagueiro do Levante, Dela, acabou não fazendo mais diferença.

Oviedo - Alavés 0-1

O Alavés também cumpriu o seu papel. No jogo fora de casa contra o Real Oviedo, que sofreu rebaixamento, a equipe visitante abriu o placar aos doze minutos e não deixou mais a vantagem escapar.

Após uma jogada brilhante e um cruzamento pela esquerda de Abderrahmane Rebbach, o atacante Toni Martinez só precisou tocar na bola para abrir o placar: 0 a 1.

No restante da partida, o Alavés deixou a posse de bola principalmente para o time da casa e quase não conseguiu criar perigo. No entanto, o rebaixado também não conseguiu criar grandes chances, apesar da posse de bola de 70%.

Posição Equipe Pontos Diferença de gols 13. Sevilla 43 -13 14. Alavés 43 -11 15. Levante 42 -13 16. Osasuna 42 -5 17. Elche 42 -8 18. (Rebaixamento) Girona 40 -16 19. (Rebaixamento) Maiorca 39 -13

* Classificação após 37 rodadas