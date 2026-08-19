O exame médico será amanhã: Arsenal fecha a contratação de estrela da Inglaterra

O Arsenal chegou a um acordo definitivo com o Aston Villa pela contratação do zagueiro inglês Ezri Konsa, em um negócio que vai reforçar a defesa da equipe antes do início da nova temporada, restando ao jogador passar por exames médicos como etapa preliminar para oficializar sua transferência.

O jornalista alemão da rede "Sky", Florian Plettenberg, informou que o acordo foi fechado por 59 milhões de euros como valor fixo, além de bônus, enquanto Konsa deve realizar os exames médicos amanhã, quinta-feira.

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Plettenberg acrescentou que o Arsenal também tentou contratar Jarell Quansah, do Bayer Leverkusen, mas o clube alemão não deu ao jogador inglês sinal verde para a saída.

O clube londrino havia colocado Konsa entre seus principais alvos defensivos neste verão, especialmente após a lesão de William Saliba, além da ausência de Jurriën Timber no início da temporada.

Konsa, de 28 anos, tem capacidade para atuar como zagueiro central e como lateral-direito. Ele apareceu com regularidade pelo Aston Villa nas últimas temporadas e também esteve na lista da seleção da Inglaterra na última Copa do Mundo.

Vale lembrar que o Arsenal abriu a nova temporada com uma vitória ampla sobre o Manchester City, na partida da Supercopa da Inglaterra no último domingo, por (3 a 0).

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