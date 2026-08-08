O exame médico separa Nayef Aguerd do retorno à La Liga

O marroquino Nayef Aguerd, zagueiro do Olympique de Marselha, ficou perto de retornar ao Campeonato Espanhol durante a atual janela de transferências de verão.

Segundo o jornal espanhol "Marca", Aguerd se tornará a primeira contratação da Real Sociedad para a nova temporada, após o acordo com o Olympique de Marselha para a chegada do zagueiro marroquino por empréstimo estar praticamente concluído.

O valor financeiro que a Real Sociedad pagará, ao lado da cláusula de opção de compra que não será obrigatória, está prestes a ser definido.

O jornal esclareceu que Aguerd precisa passar pelos exames médicos necessários para realizar seu desejo de voltar à Real Sociedad, antes de comprovar em campo que está em boas condições físicas, o que representa a maior dúvida em relação a essa negociação, cuja conclusão foi finalmente decidida por Erik Bretos, diretor esportivo do clube.

Aguerd havia se juntado ao Marselha no verão passado por 23 milhões de euros, e logo se tornou um dos pilares fundamentais da equipe, mas o interesse de vários clubes em seus serviços abriu a porta para sua saída, depois de receber propostas de clubes do Golfo, com destaque para o Al-Sadd do Catar, além de um interesse anterior do Rennes antes do vencimento de sua cláusula de rescisão, no valor de 15 milhões de euros.