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Shukri Shukrani, empresário do grego Georgios Donis, técnico da seleção da Arábia Saudita, revelou a verdade sobre sua saída do comando da equipe no próximo período.

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Alguns relatos da imprensa haviam especulado sobre a saída de Donis do comando da seleção saudita durante o próximo período, mais especificamente antes do início da Copa da Ásia de 2027, apontando o espanhol Roberto Martínez, ex-treinador da seleção de Portugal, como candidato a assumir o cargo em seu lugar.

O agente de Donis respondeu a essas notícias, em declarações aos canais "Al Arabiya" sauditas, quando disse: "O treinador e sua comissão técnica estão felizes e ambiciosos, e concentrados totalmente em seu trabalho com a seleção saudita".

E acrescentou: "Há um clima maravilhoso dentro do grupo, existe entusiasmo e compromisso em alcançar os objetivos almejados, e esse é o foco do treinador e de sua comissão técnica".

Chakrani confirmou as declarações feitas pelo próprio Donis, na coletiva de imprensa realizada após a vitória no amistoso diante da Coreia do Sul por 3 a 2, na última sexta-feira, no estádio Jassim bin Hamad, na capital catari, Doha.

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Donis disse após a partida: "Vocês sabem que sou uma pessoa franca e transmito muitas mensagens, eu me sinto parte da Arábia Saudita, e não um treinador comum, mesmo quando era treinador dos clubes aqui".

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E acrescentou: "Depois do adiamento da Copa da Ásia, informei minha comissão técnica de que nosso contrato termina antes da nova data do torneio, e então alguns passaram a especular nomes de grandes treinadores, e esses são rumores que não ajudam em nada".

E prosseguiu: "Mesmo depois do meu retorno de Jedá, um amigo grego em NEOM me contou sobre notícias da minha demissão após a Copa do Golfo, e aqui estou eu hoje, seguindo com a seleção".

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E continuou: "Os rumores não me afetam pessoalmente, mas prejudicam o vestiário, e quem está à nossa volta reconhece a dimensão do nosso trabalho, e o que é levantado não é justo conosco".

E seguiu: "O futebol saudita possui uma nova geração que precisa de uma estratégia clara para o futuro, e mesmo que eu não seja o treinador responsável por esta seleção, permanecerei sempre o primeiro apoiador da seleção saudita".

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E concluiu: "O programa técnico que apresentei cobre a etapa até a parada de março que vem, para a realização de amistosos durante esse período, sendo que esse período será seguido pela fase de preparação para a nossa participação na Concacaf".

Essa não foi a primeira vez que Donis negou as notícias sobre sua saída da seleção saudita, já que ele havia feito o mesmo horas antes do amistoso contra a Coreia do Sul.

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Donis disse, em declarações ao jornal "Al Riyadiah" saudita, na última quarta-feira: "Não me importam os rumores que são lançados de tempos em tempos sobre o meu futuro profissional com a seleção saudita".

E acrescentou: "O que me importa atualmente é o desenvolvimento da seleção saudita e o foco no trabalho, tenho experiência suficiente para lidar com o que se fala sobre o meu futuro profissional, e darei o meu melhor para servir ao futebol saudita".

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Vale lembrar que Donis assumiu o comando da seleção saudita em abril passado, como sucessor do treinador francês Hervé Renard, apenas dois meses antes do início da Copa do Mundo de 2026, da qual se despediu na primeira fase.

A seleção saudita empatou na Copa do Mundo com o Uruguai por 1 a 1 e com Cabo Verde sem gols, enquanto perdeu para a Espanha por 4 a 0, terminando na lanterna do Grupo 8 com apenas dois pontos.

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Apesar disso, o treinador grego conseguiu conduzir a seleção saudita à conquista do seu primeiro título em 23 anos, ao vencer com ela a Copa do Golfo Arábico em sua vigésima sétima edição, a "Golfo 27", em outubro passado.

Donis conquistou o torneio da melhor forma possível, já que a seleção saudita conseguiu vencer 4 das 5 partidas, superando a quinta nos pênaltis, e marcou 8 gols, sem que suas redes fossem balançadas por nenhum gol.

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De modo geral, a seleção saudita disputou 12 partidas sob o comando de Donis, nos âmbitos oficial e amistoso, nas quais obteve 6 vitórias, contra 4 empates e duas derrotas, e marcou 16 gols, enquanto suas redes sofreram 9 gols.