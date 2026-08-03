O diretor do Leipzig esclarece a verdade sobre o acordo com o Real Madrid a respeito da contratação de Diomandé

Marcel Schäfer, diretor esportivo do clube alemão Leipzig, esclareceu a verdade sobre o suposto acordo com o Real Madrid pela transferência de Jan Diomande, afirmando que as negociações ainda não chegaram à fase de conclusão do negócio.

A novela de Jan Diomande ganhou um novo capítulo, depois que o jogador não viajou, no último sábado, com o Leipzig para a Áustria, alegando doença, apesar de continuar treinando separadamente.

Marcel Schäfer, diretor esportivo do Leipzig, disse em declarações à rede "Sky Sport Alemanha", nesta segunda-feira, sobre o assunto: "É evidente que alguns supostos especialistas no mercado de transferências informaram há alguns dias que o acordo estava fechado ou deram o sinal verde. Simplesmente não é assim. Ainda não chegamos a essa fase".

O dirigente também falou sobre a polêmica em torno dos agentes do jogador, afirmando: "Houve uma mudança nos agentes do jogador. Nosso contato agora é a Roc Nation, e foi isso que o Jan nos deixou totalmente claro. Não acredito que uma transferência vá cair por causa disso, caso haja uma transferência de fato".

A agenda de Diomande

O jogador se juntou aos treinos do Leipzig na última segunda-feira, após o fim de suas férias em Abidjan, que se seguiram à sua participação na Copa do Mundo.

No mesmo dia, passou pelos exames médicos e completou parte dos treinos com o grupo, que estava aberto à imprensa e aos torcedores.

Nos bastidores, os rumores sobre a proximidade de sua transferência para o Real Madrid continuaram, sem que o negócio tenha sido fechado até o momento.

O jogador voltou, na terça-feira, ao centro de treinamento para treinar com o Leipzig, e também completou a primeira sessão de treino separadamente, enquanto não apareceu com o grupo durante a segunda sessão.

Parece lógico que o clube alemão não quisesse correr nenhum risco diante da possibilidade de o jogador sofrer uma lesão que pudesse encerrar um negócio dessa magnitude.

Na verdade, Demichelis ainda não se encontrou com o jogador, que não treinou sob seu comando nos últimos dias, tendo treinado sozinho durante esse período.

A crise dos agentes

Segundo o jornal espanhol "Marca", a transferência de Diomande também está paralisada por causa da polêmica relacionada aos seus agentes, já que a ação movida pela empresa Maxidel Management, antiga agência de representação de Jan Diomande, contra sua atual agência, a Roc Nation, atrapalha no momento a conclusão da transferência do jogador do Leipzig para o Real Madrid.

Esse litígio a respeito da comissão da transferência chegou à Federação Internacional de Futebol, e também provocou grande descontentamento dentro do clube merengue, que negociou com a Roc Nation, uma empresa multinacional de propriedade do rapper Jay-Z, que representa também Vinícius e Endrick, sem, ao que parece, ter informado o clube em nenhum momento sobre a existência do litígio judicial em andamento com Max Gradel, dono da empresa Maxidel.