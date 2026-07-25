O Bayern de Munique confirmou que conta com o seu craque francês Michael Olise e que recusa terminantemente abrir mão dele durante o atual período de transferências de verão, num duro golpe às esperanças do Real Madrid, que procura contratar o internacional francês.

Christoph Freund, diretor desportivo do Bayern de Munique, afirmou em declarações à imprensa após a derrota amigável frente ao Wiesbaden (2-1): "Isto não representa qualquer problema para nós. Estamos felizes com o regresso do Michael depois do fim das suas férias. Vai desempenhar um papel importante connosco esta época, tal como fez na temporada passada."

As declarações de Freund, feitas na zona mista após o jogo amigável diante da equipa alemã da terceira divisão, puseram fim às crescentes especulações sobre o futuro de Olise, num contexto de interesse mútuo entre o jogador e o clube merengue espanhol.

Preocupação em Madrid

A posição decisiva do clube bávaro gerou preocupação no seio do Real Madrid, que esperava convencer o Bayern a abrir mão dos serviços do jogador francês durante o atual mercado de verão.

Os relatos indicam que o clube merengue começou a voltar as suas atenções para opções alternativas, parecendo agora concentrar-se na contratação do craque marfinense Yan Diomande, do Leipzig, numa tentativa de reforçar o plantel antes do arranque da nova época.