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Khaled Mahmoud

Traduzido por

O cenário do aeroporto não se repetiu: invasão e protestos generalizados no reduto do PAOK

G. Konstantelias
Borussia Dortmund
PAOK Thessaloniki
Super League
Bundesliga
Grécia
Alemanha

Torcedores do PAOK se revoltam por causa do Dortmund

Os corredores do clube grego PAOK foram palco de acontecimentos acelerados e de protestos maciços da torcida. Um grupo de torcedores da equipe invadiu o estádio "Toumba", casa do clube, exigindo um encontro com seu proprietário, o empresário Ivan Savvidis, na esteira da aprovação, pela diretoria, da venda do craque do time principal, Giannis Konstantelias, ao Borussia Dortmund, da Alemanha.

Konstantelias (23 anos) é um dos mais destacados formados na academia do clube grego. Desde que foi promovido ao time principal, em 2021, marcou 44 gols e deu 26 assistências em 190 partidas. O jovem armador também liderou sua equipe à conquista conjunta do título do Campeonato Grego e da Copa da Grécia, além de tê-la conduzido às quartas de final da Liga Conferência Europa dois anos atrás.

Apesar dessa enorme importância junto à torcida, o PAOK fechou um acordo com o Borussia Dortmund que prevê sua venda por uma transação de cerca de 22 milhões de libras esterlinas, com o internacional grego assinando um contrato de cinco anos e salário anual de 2,6 milhões de libras esterlinas. O acordo inclui bônus adicionais que chegam a 5 milhões de libras, além de o PAOK reter 17,5% do valor de uma futura revenda do jogador, o que faz de Konstantelias a venda mais cara da história do clube, caso esses bônus sejam ativados.

No entanto, a negociação provocou uma raiva enorme entre os torcedores. Cerca de 400 aficionados se reuniram no domingo diante do estádio "Toumba", enquanto um grupo deles chegou a invadir os escritórios administrativos do clube dentro do estádio para exigir do proprietário Ivan Savvidis (67 anos) esclarecimentos diretos, numa última tentativa de dissuadi-lo de vender o jogador ao Dortmund — clube que mantém uma relação estreita com o Aris, tradicional rival do PAOK —, segundo o jornal britânico "The Sun".

Esses acontecimentos quentes surgem na esteira da saída do técnico romeno Razvan Lucescu neste verão, o treinador mais bem-sucedido da história do clube, depois de ter conduzido o PAOK à conquista de dois títulos do campeonato e dois títulos da copa ao longo de sete anos em duas passagens distintas.

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Esses episódios trazem à memória o famoso incidente do proprietário do clube oito anos atrás, quando ele invadiu o estádio "Toumba" armado com uma pistola no cinto durante um clássico contra o AEK Atenas, em protesto pela anulação de um gol de sua equipe por impedimento. A crise terminou com sua proibição de entrar em estádios por três anos e uma multa de 87 mil libras esterlinas, além da perda de três pontos do PAOK e uma multa de 55 mil libras, o que fez a equipe perder o título do campeonato em 2018.

Após chegar ao aeroporto de Dortmund, Konstantelias encontrou-se com um torcedor que fez uma videochamada ao vivo com a torcida reunida no estádio "Toumba", onde o próprio jogador explicou a eles que a decisão de partir veio de seu desejo pessoal.

Vale lembrar que o jovem armador esteve perto de sair nos últimos dois anos. Seu nome foi associado a uma transferência para o Red Bull Salzburg em 2024, e ele esteve prestes a se juntar ao Stuttgart no ano passado por 15 milhões de libras, além de outros milhões em bônus, mas Savvidis cancelou a negociação nos últimos instantes atendendo à pressão da torcida. Os relatos indicam, inclusive, que ele ordenou o retorno do jogador do aeroporto antes de embarcar no avião rumo à Alemanha. Isso levou, na ocasião, à renovação de seu contrato até 2029 com um salário mais alto, com a existência de um "acordo de cavalheiros" que estabelecia que o proprietário do clube não se oporia à sua saída caso o jogador manifestasse um desejo explícito nesse sentido.

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