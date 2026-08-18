O cenário do aeroporto não se repetiu: invasão e protestos generalizados no reduto do PAOK

Os corredores do clube grego PAOK foram palco de acontecimentos acelerados e de protestos maciços da torcida. Um grupo de torcedores da equipe invadiu o estádio "Toumba", casa do clube, exigindo um encontro com seu proprietário, o empresário Ivan Savvidis, na esteira da aprovação, pela diretoria, da venda do craque do time principal, Giannis Konstantelias, ao Borussia Dortmund, da Alemanha.

Konstantelias (23 anos) é um dos mais destacados formados na academia do clube grego. Desde que foi promovido ao time principal, em 2021, marcou 44 gols e deu 26 assistências em 190 partidas. O jovem armador também liderou sua equipe à conquista conjunta do título do Campeonato Grego e da Copa da Grécia, além de tê-la conduzido às quartas de final da Liga Conferência Europa dois anos atrás.

Apesar dessa enorme importância junto à torcida, o PAOK fechou um acordo com o Borussia Dortmund que prevê sua venda por uma transação de cerca de 22 milhões de libras esterlinas, com o internacional grego assinando um contrato de cinco anos e salário anual de 2,6 milhões de libras esterlinas. O acordo inclui bônus adicionais que chegam a 5 milhões de libras, além de o PAOK reter 17,5% do valor de uma futura revenda do jogador, o que faz de Konstantelias a venda mais cara da história do clube, caso esses bônus sejam ativados.

No entanto, a negociação provocou uma raiva enorme entre os torcedores. Cerca de 400 aficionados se reuniram no domingo diante do estádio "Toumba", enquanto um grupo deles chegou a invadir os escritórios administrativos do clube dentro do estádio para exigir do proprietário Ivan Savvidis (67 anos) esclarecimentos diretos, numa última tentativa de dissuadi-lo de vender o jogador ao Dortmund — clube que mantém uma relação estreita com o Aris, tradicional rival do PAOK —, segundo o jornal britânico "The Sun".

Esses acontecimentos quentes surgem na esteira da saída do técnico romeno Razvan Lucescu neste verão, o treinador mais bem-sucedido da história do clube, depois de ter conduzido o PAOK à conquista de dois títulos do campeonato e dois títulos da copa ao longo de sete anos em duas passagens distintas.

Esses episódios trazem à memória o famoso incidente do proprietário do clube oito anos atrás, quando ele invadiu o estádio "Toumba" armado com uma pistola no cinto durante um clássico contra o AEK Atenas, em protesto pela anulação de um gol de sua equipe por impedimento. A crise terminou com sua proibição de entrar em estádios por três anos e uma multa de 87 mil libras esterlinas, além da perda de três pontos do PAOK e uma multa de 55 mil libras, o que fez a equipe perder o título do campeonato em 2018.

Após chegar ao aeroporto de Dortmund, Konstantelias encontrou-se com um torcedor que fez uma videochamada ao vivo com a torcida reunida no estádio "Toumba", onde o próprio jogador explicou a eles que a decisão de partir veio de seu desejo pessoal.

Vale lembrar que o jovem armador esteve perto de sair nos últimos dois anos. Seu nome foi associado a uma transferência para o Red Bull Salzburg em 2024, e ele esteve prestes a se juntar ao Stuttgart no ano passado por 15 milhões de libras, além de outros milhões em bônus, mas Savvidis cancelou a negociação nos últimos instantes atendendo à pressão da torcida. Os relatos indicam, inclusive, que ele ordenou o retorno do jogador do aeroporto antes de embarcar no avião rumo à Alemanha. Isso levou, na ocasião, à renovação de seu contrato até 2029 com um salário mais alto, com a existência de um "acordo de cavalheiros" que estabelecia que o proprietário do clube não se oporia à sua saída caso o jogador manifestasse um desejo explícito nesse sentido.