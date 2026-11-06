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O cenário de Olmo aproxima o Barcelona de um reforço defensivo

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O Barcelona reproduz o negócio de Olmo para seduzir Lokeba

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O zagueiro francês Castello Lukeba decidiu dar um passo à frente para forçar o seu clube, o Leipzig, a permitir a sua saída da equipe alemã.

Castello Lukeba está entre os alvos que o Barcelona busca contratar para reforçar o seu setor defensivo.

O jornal Sport, citando a rede Sky Alemanha, informou que Lukeba trocou de agência, com o objetivo de facilitar a sua transferência no próximo verão.

De acordo com o que publicou a rede Sky Alemanha, o jogador estava bastante insatisfeito com os seus agentes anteriores, que falharam em encontrar um novo destino para ele durante a última janela de transferências de verão.

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Lukeba decidiu colocar o seu futuro nas mãos da agência Excellence Sport Nation, que também representa Jules Koundé, para gerir os seus próximos passos.

A prioridade do zagueiro francês é jogar na Espanha em vez de se transferir para a Premier League, apesar de ter algumas ofertas inglesas. E o Barcelona aparece entre os seus destinos preferidos.

O jogador da seleção francesa concorda em permanecer no Leipzig até o fim da temporada, quando a cláusula de rescisão em seu contrato cairá de 80 para 65 milhões de euros.

O jogador e o clube alemão concordam que o próximo verão pode ser o momento ideal para encerrar a sua passagem pelo Campeonato Alemão. Além disso, o Leipzig está aberto a negociar a sua venda, para garantir um retorno financeiro significativo.

O Barcelona entrou em cena, e a negociação já começou efetivamente a se movimentar, pois o novo agente de Lukeba se reuniu com o diretor esportivo do Barça, Deco, no fim do mês passado, para discutir a situação do zagueiro e sondar as chances de concretizar a sua transferência.

Os contatos permitiram colocar os números iniciais na mesa de negociações e explorar as condições de qualquer eventual negociação.

Apesar de a cláusula de rescisão ser de 65 milhões de euros, o Leipzig pode aceitar um valor um pouco menor, oferecendo facilidades na forma de pagamento ao Barça, uma fórmula semelhante à utilizada na transferência de Dani Olmo, quando o clube alemão também demonstrou flexibilidade para concretizar o negócio.

Lukeba não se opõe a desempenhar um papel pessoal para facilitar a sua transferência para o Barcelona. E o seu desejo de jogar na Espanha pode se tornar um fator decisivo, caso o clube catalão decida avançar de forma definitiva nos seus esforços para contratá-lo.

Além disso, as características técnicas do jogador se encaixam perfeitamente na contratação estratégica que o Barcelona busca para reforçar a posição de zagueiro central.

O zagueiro central, de 23 anos e com contrato com o seu clube até 2029, acredita que chegou a hora de dar um novo passo na sua carreira no futebol.

A troca de agência representa o primeiro movimento em uma negociação que pode ganhar ritmo nos próximos meses.

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