O capitão do Viking admite ter provocado Olise de propósito, e diretor do Bayern de Munique o chama de canalha

Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique, atacou Zlatko Tripic, capitão do Viking da Noruega, após o empate (3-3) entre as equipes na Liga dos Campeões, na noite da última terça-feira.

Eberl disse, em declarações ao canal "Sky Sport - Alemanha": "Ele (Tripic) jogou como um canalha em campo. Queria vencer a partida, e nós nos permitimos perder a cabeça. Ele conseguiu o que queria".

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Tripic esteve presente nos principais momentos da partida, no estádio Lais Arena, onde cobrou a falta de canto que Gianni Stensness desviou de cabeça para as redes da equipe bávara, após apenas 70 segundos.

E, no fim, enviou um cruzamento para a segunda trave, que o reserva Hermann Haugen colocou nas redes, marcando o gol de empate (3-3) para o Viking.

Entre os dois gols, Tripic teve um terceiro papel decisivo, ao provocar Michael Olise até que ele perdesse a cabeça. O astro francês jogou a bola no rosto do capitão do Viking e recebeu dois cartões amarelos, seguidos da expulsão.

E Olise não foi o único incomodado com o capitão do Viking, já que Konrad Laimer, jogador do Bayern de Munique, comentou o que aconteceu dizendo: "Acho que ele me acertou na cabeça com a mão. E eu penso: isso é cartão claro. O árbitro apitou de qualquer maneira quando quis, mas isso é outra questão".

A provocação a Olise

Na zona mista após a partida, Tripic apareceu sorrindo e considerou que o Viking conseguiu tirar Olise e o restante das estrelas do Bayern da concentração.

O jogador norueguês-croata disse, em declarações reproduzidas pelo site "vg", da Noruega: "Ele (Olise) não teve muito sucesso. Estava um pouco irritado, e conseguimos provocá-lo".

Tripic acrescentou que foi alvo de palavras duras, dizendo com um sorriso: "Fui insultado pela maioria deles. Não tive coragem de entrar no vestiário do Bayern e pedir a camisa (depois do jogo)".

A resposta a Kane

Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, havia descrito o capitão do Viking após a partida como "um jogador esperto, que gosta de conseguir faltas, se jogar no chão e perder tempo".

Tripic respondeu: "É divertido que Kane me mencione. Ele é muito bom nisso e sabe o tipo de ironia necessária. Se oferecermos ao Bayern uma partida tranquila, a diferença de nível é muito grande. Não podíamos facilitar as coisas para eles".

Tripic terminou a partida sem receber cartão amarelo, mas não saiu sem dores. Ele confirmou que recebeu analgésicos no banco de reservas, após sofrer uma pancada nas costelas, que reativou uma lesão que havia sofrido semanas antes.

Por sua vez, Bjarte Lund Aarsheim, técnico do Viking, disse que as declarações de Kane significam que o Bayern notou Tripic.

E acrescentou na coletiva de imprensa: "Ele é extremamente importante para nós. Temos um capitão ousado, que avança e entra sob a pele de um dos melhores times do mundo".

E prosseguiu: "Isso se espalha pelo time. Para ter sucesso neste nível, você precisa mostrar sua ousadia e que quer provar o quanto é bom".



