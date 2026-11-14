O Brasil choca o Barcelona com decisão estranha sobre Raphinha

Compartilhar Siga GOAL no Google

O capitão brasileiro Raphinha, astro do Barcelona, foi expulso durante a partida da seleção de seu país contra o Japão e desfalcará o amistoso marcado para a próxima terça-feira diante de Cingapura.

Publicidade

O jornal Sport informou que Raphinha seguirá no acampamento da seleção canarinho em Singapura, o que gera uma nova crise entre a CBF e o Barcelona.

A partida, na qual Raphinha disputou 71 minutos em campo, teve um final emocionante, depois que o astro do Barcelona e o técnico Carlo Ancelotti foram expulsos ao reclamarem do último gol japonês, que foi precedido por uma falta clara sobre João Gomes.

A seleção brasileira deve disputar uma segunda partida no Estádio Nacional de Singapura na próxima terça-feira, e Raphinha não poderá participar dela por cumprir suspensão de um jogo.

Carlo Ancelotti também não poderá sentar no banco de reservas, o que obriga o treinador italiano a definir um dos integrantes de sua comissão técnica para comandar a seleção brasileira durante a partida.

Publicidade Publicidade

Diante dessa situação, seria lógico que Raphinha fosse liberado da convocação do Brasil para poder antecipar a data de seu retorno ao Barça, pois essa é a regra que a CBF costuma aplicar nos amistosos e nas partidas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Mas as coisas não vão acontecer dessa forma neste caso. Foi o que confirmou Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das seleções masculinas brasileiras, na zona mista do Estádio Nacional de Singapura.

Caetano disse diante de diversos veículos de imprensa: "O Raphinha vai ficar. Neste momento, ele vai continuar conosco. Não faz sentido ele ir embora, porque é um dos nossos líderes".

Publicidade

Em relação a Ancelotti, o dirigente brasileiro explicou: "Vamos decidir depois, com calma, e estudar quem vai substituir o treinador da melhor forma possível, porque temos uma comissão técnica muito qualificada, que conta com vários bons nomes, e vamos dividir as tarefas entre eles".

Até segunda ordem, Raphinha seguirá no acampamento da seleção brasileira em Singapura. E, caso esse cenário se concretize, de acordo com o que declarou o mais alto executivo da CBF, o jogador não poderá iniciar a viagem de volta ao Barcelona — que tem cerca de 11 mil quilômetros de distância e leva mais de 12 horas de voo — antes da próxima terça-feira, após o término da partida, que o capitão do Barcelona e da seleção brasileira não terá outra opção senão acompanhar das arquibancadas.

Publicidade

Assim, o jogador brasileiro terá sua preparação atrasada, bem como o processo de readaptação ao fuso horário de Barcelona, já que a diferença de horário entre a cidade catalã e Singapura é de 7 horas, isso antes da próxima partida do Barcelona na La Liga, marcada para o domingo 22 de novembro, quando recebe o Villarreal no estádio Spotify Camp Nou.

Na semana seguinte, a equipe do técnico Hansi Flick fará sua viagem mais longa durante a primeira fase da Liga dos Campeões da Europa, quando enfrentar o Sabah FC no Estádio Olímpico de Baku, capital do Azerbaijão, na quarta-feira 25 de novembro.

Publicidade

A viagem terá cerca de 4 mil quilômetros de distância, enquanto o deslocamento de avião levará mais de 5 horas.