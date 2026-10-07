Uma reportagem da imprensa espanhola revelou, nesta quarta-feira, a posição de Dani Olmo, estrela do Barcelona, diante do interesse do Bayern de Munique em contratá-lo no próximo período.

O jornal "Marca" afirmou que Dani Olmo é um jogador importante para a seleção espanhola e para o Barcelona, estando no auge de seu nível, o que eleva seu prestígio e o torna desejado por outros clubes.

As informações vindas da Alemanha confirmam o interesse do Bayern de Munique em contratá-lo, um clube que já havia estudado a possibilidade de acertar com ele quando atuava no Leipzig.

No entanto, esse interesse renovado não se traduziu em uma proposta oficial, pelo menos até o momento, nem ao jogador nem ao Barcelona.

O jornal destacou que, caso o Bayern de Munique apresente uma proposta oficial pela contratação de Olmo, ela não será analisada, pois o jogador não pretende deixar o clube catalão, e o Barça não cogitou sua saída.

Olmo, de 28 anos, é considerado um jogador de destaque no mundo do futebol há várias temporadas, tendo se tornado um dos meio-campistas mais desejados e valiosos.

Alguns sites especializados estimam seu valor em cerca de 60 milhões de euros, cifra muito semelhante à que o Barcelona pagou ao Leipzig para contratá-lo no verão de 2024.

Olmo brilhou no Campeonato Alemão, assim como fez no Campeonato Croata quando atuava pelo Dínamo de Zagreb, e como faz atualmente no estádio Camp Nou, onde já disputou 96 partidas com o Barça, marcando 20 gols e dando 20 assistências.

O Bayern de Munique conhece muito bem a qualidade de Olmo, pois sofreu diante dele no Campeonato Alemão, e inclusive pensou em contratá-lo naquela época, além de ter observado seu brilho no Barcelona sob o comando de Hansi Flick e com a seleção espanhola, pela qual disputou 59 partidas.

A "Marca" concluiu dizendo: "Dani Olmo está feliz no Barcelona, e nunca lhe passou pela cabeça deixar o estádio Camp Nou. Ele quer continuar jogando com regularidade e conquistar títulos com o time de Hansi Flick".