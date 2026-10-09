Christoph Freund, diretor esportivo do Bayern de Munique, confirmou que não há novidades significativas nas negociações para a renovação de contrato do atacante inglês Harry Kane, ressaltando ao mesmo tempo seu grande otimismo quanto ao andamento das conversas com o capitão da seleção dos "Três Leões".

As declarações de Freund vieram em resposta às reportagens alemãs que circularam no início desta semana, com informações que davam conta de um acordo inicial de Kane sobre os termos de um novo contrato válido até 2029.

Durante uma coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira ao lado do treinador Vincent Kompany, as dúvidas sobre a possibilidade de um impasse no acordo foram esclarecidas, com Freund afirmando, segundo o site ESPN: "Todas as possibilidades seguem em aberto enquanto o contrato não for oficialmente assinado, e não há novidades no momento".

O diretor esportivo do clube bávaro acrescentou: "As conversas estão indo muito bem e estamos bastante otimistas. Todos sabem o quanto estamos determinados a renovar o contrato dele, e Harry se sente muito à vontade aqui em Munique".

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Kane, de 33 anos, vem apresentando um desempenho excepcional desde que chegou ao Bayern de Munique, vindo do Tottenham em 2023; marcou 152 gols em 154 partidas e conquistou o título de artilheiro do Campeonato Alemão em todas as temporadas que disputou, conduzindo o clube bávaro às conquistas de dois títulos, a Bundesliga e a Copa da Alemanha, na temporada passada.

Kane havia igualado o recorde ao disputar sua 125ª partida internacional pela seleção da Inglaterra na última terça-feira, coroando a ocasião com dois gols na vitória por 3 a 0 sobre a República Tcheca.

Esse grande desempenho o coloca na lista dos principais candidatos a conquistar o prêmio Bola de Ouro, cujo resultado será anunciado na capital britânica, Londres, ainda neste mês.

Enquanto seu companheiro Michael Olise também figura na lista de indicados ao prêmio, o treinador Kompany minimizou a importância da discussão sobre as chances de seus jogadores, afirmando: "Acho que a decisão já está tomada, não é mesmo? Então não posso mudar nada, independentemente do que eu diga. Peço desculpas, mas a Bola de Ouro não está na minha cabeça todos os dias, e minha total concentração hoje está voltada para o confronto com o Augsburg amanhã, sábado".

Kompany prosseguiu: "Espero que um dos jogadores do Bayern a conquiste, mas o mais importante para mim, claro, é conquistar títulos com a equipe. Conheço bem Harry e Michael, e os dois pensam da mesma forma, e é isso que nos distingue como uma equipe unida".

Sobre as reportagens que ligaram o atacante francês a uma transferência para o Real Madrid, Freund expressou a total tranquilidade do Bayern quanto ao futuro do ex-jogador do Crystal Palace.

Freund afirmou a esse respeito: "Michael teve uma evolução impressionante conosco e se tornou atualmente um dos melhores jogadores do mundo. Estamos muito felizes por tê-lo em nossa equipe, e seu contrato vai até 2029, portanto não há nenhuma pressão sobre nós. Ele se sente muito à vontade no Bayern de Munique, e estamos em conversas constantes com ele, e, como eu disse, não há motivo para pressa".