Alessandro Bastoni foi um dos nomes mais comentados do mercado de transferências no último verão europeu, e permaneceu no centro das atenções por conta do mistério que cercou o seu futuro. Ao longo de várias semanas, o seu nome esteve ligado ao Barcelona, especialmente quando todos os indícios apontavam que o clube catalão iria reforçar a sua linha defensiva.

Mas o Barcelona decidiu priorizar outras posições e acabou não contratando nenhum zagueiro central.

Bastoni foi um dos nomes mais admirados entre os jogadores acompanhados pelo Barça, tanto pelo seu potencial quanto pela sua capacidade de se adaptar à filosofia de jogo do treinador alemão Hansi Flick, segundo o jornal catalão "Sport", que descreveu o zagueiro italiano como uma "oportunidade perdida".

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Posteriormente, o Real Madrid também estudou a possibilidade de contratar o zagueiro italiano, mas o interesse não se transformou em uma proposta oficial. Assim, Bastoni decidiu permanecer na Inter de Milão, onde segue sendo peça fundamental no projeto do Nerazzurri.

A verdade é que a postura da Inter de Milão, que só estava disposta a negociar a sua saída em troca de uma quantia elevada próxima dos 80 milhões de euros, praticamente fechou as portas para qualquer possível negociação. De todo modo, Bastoni vem demonstrando no início desta temporada que é um zagueiro de altíssimo nível.

O desempenho e os gols

Com o início da temporada, Bastoni voltou a ser um dos pilares da defesa da Inter de Milão, comandando a linha de trás e permanecendo como peça central na construção de jogadas, o que é uma das suas principais qualidades. Mas a sua importância não se limita ao clube: ele também é um dos destaques da seleção italiana, e acrescentou ao seu repertório um aspecto incomum no seu estilo de jogo: o faro de gol.

Durante a atual pausa internacional, Bastoni marcou nas duas partidas que disputou pela Itália, a primeira contra a Turquia (4 a 1) e a segunda na sexta-feira contra a França, quando o seu gol deu à Azzurra um empate precioso (1 a 1).

Marcar gols nunca foi uma das principais características de Bastoni ao longo da sua carreira, já que na temporada passada ele anotou apenas dois gols com a Inter de Milão, em 40 jogos. Mas, no início desta temporada, ele vem encontrando o caminho das redes com mais facilidade, especialmente com a camisa da seleção italiana.



