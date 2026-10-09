"Queremos renovar os parabéns ao Real Madrid por seguir fazendo história ao provar que 100% da comunidade médica mundial estava errada", com este tuíte irônico, o Atlético de Madrid reacendeu o pavio da crise de Fede Valverde mais uma vez.

Depois que o Real Madrid anunciou a lesão do meio-campista uruguaio com uma entorse de tornozelo de terceiro grau após uma entrada forte de Kang In Lee na partida do dérbi, uma entrada pela qual o Real Madrid pediu a expulsão direta de seu autor, o jogador voltou a ser incluído na lista do time apenas 17 dias após o comunicado oficial.

E o Atlético de Madrid não perdeu a oportunidade de ironizar o "milagre de Valverde". Três semanas depois, os ecos do dérbi ainda continuam, e o Atlético não hesitou em levantar a polêmica em torno do lance que gerou tanta controvérsia, tanto durante a partida quanto depois dela, quando foi divulgado o laudo médico do jogador.

O Real Madrid havia mantido o sigilo sobre o retorno de Valverde pelo maior tempo possível, até anunciar a lista do time para o confronto contra o Villarreal amanhã, sábado. O capitão do Real Madrid, que se lesionou no dérbi diante do Atlético, participou da última sessão de treino sem nenhum problema, tornando-se disponível para o técnico José Mourinho na primeira partida após o período da data Fifa, isso 17 dias depois da divulgação do laudo médico mencionado.

Os detalhes da lesão remontam à partida do dérbi, disputada em 20 de setembro, que o Real Madrid perdeu pelo placar de 2 a 1 no estádio Metropolitano. O astro uruguaio sofreu uma entrada forte de Kang In Lee no primeiro tempo, lance que, somado à entrada de Cristian Romero sobre Jude Bellingham, provocou duras críticas da diretoria do clube à arbitragem. Apesar do golpe, Valverde completou a partida, e as preocupações só surgiram após o apito final, quando se percebeu um inchaço evidente no local da lesão.

O clube havia emitido dois comunicados sobre a sua condição; no primeiro comunicado, logo após o término do dérbi, informou que o jogador sofreu uma "forte lesão no tornozelo esquerdo". Dois dias depois, mais precisamente em 22 de setembro, e após realizar exames adicionais, o clube apresentou o diagnóstico final, consistindo em "entorse de terceiro grau no tornozelo esquerdo", deixando seu período de recuperação "sob avaliação contínua".

E agora, após a data Fifa, Valverde está pronto e disponível para Mourinho, com o Atlético de Madrid aproveitando a oportunidade para "parabenizá-los" pela rápida recuperação do jogador, o que reacende a polêmica em torno do grande dérbi disputado há três semanas.